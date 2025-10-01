Senior elkonstruktör till Aenigma
Friday Väst AB / Elektrikerjobb / Göteborg Visa alla elektrikerjobb i Göteborg
2025-10-01
Hos oss får du arbeta i en teknikintensiv miljö med komplexa och varierade projekt - från nyinstallationer till modernisering av befintliga anläggningar. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Som elkonstruktör hos Aenigma kommer du att vara en central del av våra projektteam där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Du kommer främst fokusera på konstruktion inom lågspänningssystem, där det ingår att rita kretsscheman, dimensionera skydd, välja komponenter och ta fram tekniska specifikationer.
De arbetar främst i Elprocad och AutoCAD, men vi ser gärna att du har erfarenhet eller intresse för EPLAN, då vi vill utveckla vår kompetens inom det området.
Projekten varierar i storlek - från uppdrag på några hundra timmar till större projekt som pågår i över ett år. Du kan också förvänta dig att arbeta i flera uppdrag parallellt, vilket ger både variation och flexibilitet.
EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER:
Skapa och uppdatera kretsscheman, blockscheman, layouter och loopritningar
Göra kabeldimensionering, komponentval och ta fram tekniska beskrivningar
Utföra platsbesök för att mäta, dokumentera och verifiera befintlig anläggning
Arbeta nära kund, entreprenörer och tillverkare för att säkerställa rätt lösningar
Delta i uppstartsmöten, interna samordningar och kundavstämningar
Omvandla pappersritningar till digitalt format
Cirka 80 % av din tid läggs på ritning och konstruktion, så vi söker dig som trivs med det tekniska detaljarbetet.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en relevant utbildning inom el/elkonstruktion
Har cirka 10 års erfarenhet av kraft- eller styrkonstruktion, gärna inom industri, VA eller energi
Har jobbat med Elprocad, AutoCAD eller liknande CAD-verktyg
Har god teknisk förståelse för lågtspänningssystem, elskåp, skydd och kabeldragning
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av EPLAN
Arbetat med högspänningssystem eller ställverkskonstruktion
FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN TROR VI ATT DU:
Är noggrann, strukturerad och självgående
Trivs med tekniskt ritningsarbete och gillar att förstå helheten
Kan hantera flera parallella uppdrag
Har en god samarbetsförmåga och gillar att lösa problem tillsammans med andra
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är en rekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Granitor Aenigma.
Aenigma är ett svenskt teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom projektledning, underhållsstrategi och asset management, med särskilt fokus på industri, energi och samhällsbyggnad. Företaget hjälper sina kunder att optimera drift och underhåll. Mer info om företaget ges vid intervjutillfället. Läs mer om Aenigma. https://aenigma.se/
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg (eller enligt överenskommelse)
Lön: Marknadsmässig
Kontaktperson: Lina Lindroth
ANSÖKAN:
Skicka in din ansökan redan idag via länken nedan. Urval sker löpande, så vänta inte för länge - tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
