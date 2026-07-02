Senior Elkonstruktör inom banströmsförsörjning
Skill Kompetenspartner AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Siemens Mobility har varit en ledare inom transportlösningar i mer än 160 år. Vi formar framtidens uppkopplade mobilitet genom innovativa lösningar. Vi driver projekt inom kraftförsörjning, signalsystem och annan infrastruktur för järnväg. Vår marknad inkluderar även fordon för rälsburen trafik samt service för fordon och infrastruktur.
Som en världsledande leverantör inom järnvägsteknik erbjuder vi en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med de främsta inom branschen. Vi värdesätter hållbarhet, teknik och personlig utveckling, och erbjuder en öppen och dynamisk arbetsplats.
Vi driver projekt inom banströmsförsörjning och signalsystem för spårbunden trafik.Arbetsuppgifter
De anläggningstyper som du som elkonstruktör kommer att komma i kontakt med spänner över ett stort spänningsintervall – 0,4-130kV – både lik- och växelström. Som elkonstruktör kommer du att arbeta med vår omriktarteknologi för järnvägens 16 2/3 Hz strömförsörjning och likriktarstationer för tunnelbana, inklusive ställverk och styrsystemslösningar. Våra största kunder är Trafikverket och Stockholms läns landsting (SL). Du kommer att bli en del av ett erfaret team med projektledare, konstruktörer och provare som ser fram emot att välkomna dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Självständigt genomföra kompletta konstruktioner av kontrollanläggningar, främst inom banströmsförsörjningsprojekt för järnväg och tunnelbana.
Samarbeta nära med konstruktörer, provare och projektledare i projektteamet.
Ansvara för ditt teknikområde från projektstart till överlämning till kund.
Säkerställa att konstruktionerna uppfyller kundens specifikationer och krav.
Besöka leverantörer och kunder samt stödja arbetet på site.
Delta i utveckling och framtagning av nya lösningar inom ditt område och fungera som tekniskt säljstöd.
Placeringsort: Stockholm, Göteborg, Västerås, SundsvallProfil
Vi söker dig som har:
En eftergymnasial elkraftsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom elkraft.
Gedigen erfarenhet av att genomföra kompletta elkonstruktioner och anpassningar av befintliga kontrollanläggningar till omformar- eller likriktarstationer inom banströmsförsörjning, alternativt distributions- eller transmissionsanläggningar
Goda kunskaper av CAD-program, gärna elMaster.
Ett drivande, noggrant och strukturerat arbetssätt.
Ett stort tekniskt intresse där kunskap om reläskydd är ett plus.
Goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort där resor kan förekomma för att besöka stationerna.
Vi är öppna för dig som enbart arbetat några år med elkonstruktion inom kontrollanläggningar, då vi tror på att rätt personlighet och vilja att lära är bland det viktigaste hos våra medarbetare. Det du inte kan ser vi till att lära dig.
Ansökningsförfarande Detta är ett konsultuppdrag initialt om 6 månader med chans till förlängning eller direkt anställning hos kund efter en tids inhyrning.
Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Anna Carlbaum anna.carlbaum@skill.se
, 08-12097177 072-1411858
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009911-2082847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
United Spaces Torsgatan 26 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9989822