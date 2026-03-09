Senior Elektronikkonstruktör
Tekatrovate AB / Elektronikjobb / Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som konsult men ändå ha tryggheten i en långsiktig anställning?
Hos oss får du möjlighet att välja mellan längre uppdrag för kontinuitet eller kortare uppdrag för variation, alltid med stöd från ett bolag som satsar på dig.
Vi söker nu erfarna elektronikkonstruktörer till spännande uppdrag i Stockholm.
Om rollen
Som elektronikkonstruktör hos oss arbetar du i tekniskt avancerade uppdrag hos kunder inom bland annat försvar, telecom, medtech eller fordonsindustrin. Du är delaktig i hela utvecklingskedjan, från koncept och konstruktion till test, verifiering och förbättring av färdig produkt.
Arbetet omfattar både analog och digital konstruktion och du arbetar nära systemingenjörer, mjukvaruutvecklare och produktion för att säkerställa robusta, testbara och producerbara lösningar.
Du har möjlighet att påverka både uppdragens längd och tekniska inriktning, beroende på om du föredrar stabila långsiktiga projekt eller mer varierande uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av elektronikkonstruktion
Minst 2 års erfarenhet av analog design
Minst 2 års erfarenhet av digital design
Mycket god vana av schemaritning och PCB-layout
Erfarenhet av test, integration och verifiering
Erfarenhet av felsökning i labbmiljö
Förståelse för hela utvecklingsprocessen, från krav till färdig produkt
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av:
Altium Designer, Mentor Graphics eller Xpedition Designer
Kraftkort (power electronics)
EMC-anpassning och verifiering
ATE / automattestlösningar
RF- eller antennteknik
Samarbete nära mjukvara och FPGA
Arbete i regulatoriskt styrda eller säkerhetsklassade miljöerDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid hur du arbetar och samarbetar. Vi tror att du är:
Teknisk nyfiken och lösningsorienterad
Självgående men trivs i team
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Bekväm med att ta ansvar för din konstruktion hela vägen till verifierad lösning
Prestiglös
Om oss - Tekatrovate
Tekatrovate är ett växande konsultbolag inom teknik och produktutveckling. Vi bygger långsiktiga relationer med både våra konsulter och våra kunder, med kvalitet och teknisk höjd i fokus.
Hos oss får du:
Trygg anställning
Möjlighet att välja mellan långa och kortare uppdrag
Uppdrag inom teknikintensiva branscher
Kompetensutveckling
En stark gemenskap med AW och Kickoff
Marknadsmässig lön och konkurrenskraftiga villkor
Våra kunder
Våra kunder finns inom flera teknikintensiva branscher, bland annat:
Försvar
Telekommunikation
Medicinteknik
Fordonsindustrin
Industriella system Så ansöker du
