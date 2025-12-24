Senior ekonomikonsult
2025-12-24
Är du en erfaren redovisningskonsult eller ekonom som vill kombinera kvalificerad leverans mot kund med affärsrådgivning, digital utveckling och ett coachande ledarskap? På Avanta söker vi dig som vill driva utveckling av våra kunders affärer och dina kollegors kompetens inom seniora ekonomitjänster.
Vem är du?
Till vårt Uppsalakontor söker vi dig som tycker om att ta stort ansvar och vill ta dig an utmaningar för att växa. Du är en erfaren ekonomikonsult med starka färdigheter inom bokföring, affärsrådgivning, inkomstdeklarationer samt boksluts- och årsredovisningsfrågor.
Hos oss är det en självklarhet att driva arbetet genom automatiserade flöden och använda moderna verktyg som stöd i redovisning och rådgivning. Därför ser vi teknisk kunskap, systemvana och ett digitalt arbetssätt som en avgörande del av din kompetens.
I processen kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. Vi värdesätter att du är en relationsbyggare med ett genuint intresse för att skapa förtroende - både i kundrelationer och i samarbetet med kollegor. Du trivs med att hitta lösningar som skapar affärsvärde och stärker både teamet och kundens upplevelse. Du trivs i sociala miljöer och är gärna Avantas ansikte utåt i professionella sammanhang. Du uppskattar även att dela med dig av din kompetens och coacha dina kollegor i deras kompetensutveckling inom seniora redovisningstjänster. Förmåga att ta ansvar för den egna prestationen genom självledarskap och att samarbeta bra med andra är något som stämmer in på dig. För att trivas hos oss är det viktigt att du ser variationen i uppdrag och kundrelationer som en fördel och att du uppskattar möjligheten att arbeta nära kunder i olika branscher och storlekar.
Viktigt för rollen:
Relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande kompetens förvärvad inom branschen
Erfarenhet från redovisningsbyrå / ekonomibyrå
God systemvana och förståelse för digitala flöden
Erfarenhet av löpande redovisning, affärsrådgivning, inkomstdeklarationer och bokslutsarbete
Erfarenhet av ledarskap genom handledning och coachning
God kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Ansvarstagande
God kommunikativ förmåga
God samarbetsförmåga
God problemlösningsförmåga
Affärsmässig och förmåga att bygga förtroendefulla relationer
Meriterande för rollen:
Erfarenhet av att hantera kunder med större koncernstrukturer och avancerade deklarationer
Erfarenhet av K3-bokslut och koncernredovisning
Erfarenhet av försäljning och kundintagande
Erfarenhet av systemövergångar och systemimplementering
Erfarenhet av Fortnox och Björn Lundén Skatt & Bokslut
Erfarenhet av juridisk företagsrådgivning
Erfarenhet som controller
Vad kommer du att arbeta med?
Arbetsuppgifterna är varierande enligt kundernas och Avantas behov, men vi ser att du i huvudsak arbetar med:
Bokslutsarbete, inkomstdeklarationer, privatdeklarationer samt företagsrådgivning i nära samarbete med våra kunder och dina kollegor.
Viss löpande redovisning för kunder med högre komplexitet
Mentorskap och handledning av juniora kollegor inom bokslut, deklarationer, affärsrådgivning och försäljning.
Driva digitaliserings- och automatiseringsprocesser för våra kunder
När du är trygg i de arbetsuppgifterna mot kund ser vi möjlighet för dig att representera Avanta på nätverksevent och aktivt arbeta för att dra in nya affärer. Vi ser självklart även att rollen utvecklas utifrån dina egna individuella mål för utveckling och lärande.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på Avanta får du möjligheten att arbeta i en ansvarsfull roll i ett bolag med familjär kultur där vi hjälper varandra, men vi erbjuder dig även:
Ett trevligt och nyrenoverat kontor på utmärkt pendlingsavstånd med både tåg, buss och bil inom Uppsala län
Arbete med samarbete och kunskapsutbyte med kollegor i fokus.
En central roll i en växande organisation där du kan påverka och forma framtiden inom redovisningsbranschen
Möjlighet att arbeta med utmanade kundprojekt där förändringsledning, digitalisering och automatisering samt affärsutveckling står i fokus.
Ett omfattande förmånspaket med friskvårdsbidrag på maxnivå, tjänstepension och försäkringar.
Flexibla arbetstider och möjlighet till delvis distansarbete för att få livspusslet att gå ihop med vardagens alla måsten.
Tydliga vägar för kompetensutveckling baserade på dina egna förutsättningar och målsättningar.
Gemensamma luncher, årliga konferenser och andra sociala aktiviteter som en naturlig del av vår företagskultur.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Uppstart enligt överenskommelse. Vi tillämpar ett löpande urval, vänta därför inte med din ansökan.
Eftersom vi vill säkerställa en strukturerad, rättvis och fördomsfritt urvalsarbete ber vi dig att inte skicka in något personligt brev. Istället fokuserar vi på att bedöma din kompetens utifrån de urvalsfrågor du besvarar i samband med ansökan. Dina personliga egenskaper bedöms senare i processen genom strukturerade intervjuer. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess här.För att uppfylla våra interna rutiner för lämplighetsprövning enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) ber vi dig att bifoga ditt examensbevis eller intyg över avklarade studier. I slutskedet av processen genomför vi även en bakgrundskontroll innan ett anställningsbeslut fattas.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och vad du kan tillföra vårt team!
Att notera: På grund av semestertider över jul och nyår kommer vi att påbörja urvalet under andra veckan i januari. Det kan därför dröja lite extra innan du får återkoppling. Tack för ditt tålamod och för att du visar intresse för att jobba hos oss!
