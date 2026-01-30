Senior ekonomiassistent till kund i Göteborg
2026-01-30
Ta chansen som senior ekonomiassistent där du får använda ditt driv, ditt ansvarstagande och din samarbetsförmåga för att bidra till stabilitet, utveckling och affärsnytta.
Om uppdraget
Vår kund i Göteborg är i behov av en engagerad senior ekonomiassistent som vill bli en del av vår kunds team, detta är en arbetsplats där utveckling, kvalitet och mångfald står i centrum. Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia från perioden 2026-02-18 till och med 2027-01-31. Tjänsten är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd där 11 personer fokuserar på att ge ett kvalificerat stöd inom administration, ekonomi och kommunikation. Man arbetar måndag- fredag mellan klockan 08:00-16:45 med 45 minuters lunchrast. Veckoarbetstiden ska i genomsnitt omfatta 40 timmar. Flexibilitet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av följande:
Sörja för god redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
Ekonomisk projektrapportering till finansiärer
Tolkning av villkor från finansiär, övriga avtalsparter och ekonomisk planering
Arbete med redovisning och bokföring
Arbete i ekonomisystem (exempelvis Raindance, Hypergene)
Kontering
Delta i bokslutsarbete
Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
Erfarenhet av ekonomiarbete, liknande de arbetsuppgifter som beskrivs i annonsen
Har erfarenhet av redovisning, budget och bokslutsarbete
Har goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Hypergene, Visma m.fl.)
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Meriterande
Erfarenhet av ekonomiarbete inom forskningsverksamhet vid högskola/universitet eller liknande forskningsverksamhet
Erfarenhet av att arbeta med stödsystemen Raindance och Hypergene
Erfarenhet av projektredovisning
Som person ser vi att du är prestigelös och stresstålig person. Analytisk och noggrann. Samarbetsorienterad och bra på att bygga goda relationer med kollegor, kunder och leverantörer och strukturerad med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och att prioritera effektivt.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 4 februari.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin Bruzelius, Martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
