Senior DevOps Engineer

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare med DevOps-fokus som vill ta ett helhetsansvar för stabil, säker och effektiv drift av Cosmoz i en Azure-miljö. Du arbetar proaktivt med förbättringar, felsökning och incidenthantering för att säkerställa en robust lösning med hög tillgänglighet, säkerhet och prestanda.
Rollen är central i att snabbt och strukturerat hantera Cosmoz-relaterade supportärenden, driva kvalitetsförbättringar och bidra till att användare och kunder upplever plattformen som stabil, smart och ständigt förbättrad.
ArbetsuppgifterSäkerställa stabil och säker drift av Cosmoz i Azure, med fokus på tillgänglighet, säkerhet och prestanda.
Arbeta proaktivt med förbättringar och kontinuerlig kvalitetshöjning av plattformen.
Hantera incidenter och supportärenden på ett snabbt och strukturerat sätt.
Felsöka och åtgärda buggar samt genomföra kvalitetshöjande åtgärder.
Arbeta med infrastruktur som kod (IaC) och automation i Azure-miljön.
KravDjup erfarenhet av Azure i miljöer med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda.
Stark kompetens inom IaC, specifikt Terraform.
Goda kunskaper i PowerShell eller Azure CLI.
Stark kompetens inom Azure-nätverk, inklusive Private Links/Endpoints, VNet-peering, NSG samt Application Gateways/Load Balancers.
Erfarenhet av databasadministration för Azure SQL (prestandaoptimering, backup/restore).
MeriterandeErfarenhet av C# och SQL Server.
Vana vid Web Components och NPM.
Erfarenhet av att migrera äldre kodbaser (exempelvis avveckling av Polymer).
Erfarenhet av .NET Core / .NET 8+.
