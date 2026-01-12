Senior DevOps Engineer
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett erfaret och prestigelöst team som levererar ledningssystem i en verksamhet med höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Uppdraget omfattar utveckling av ett molnbaserat system där du ansvarar för att skapa stabila flöden från utveckling till drift. Miljön är huvudsakligen Linuxbaserad och systemen är i drift dygnet runt.
Rollen innebär nära samarbete mellan utveckling, drift och molnarkitektur för att säkerställa konsekventa byggflöden, releaser och en välfungerande plattform för teamets leveranser.
ArbetsuppgifterDesigna, bygga och underhålla infrastruktur, automatisering och CI/CD-flöden.
Säkerställa att bygg- och releaseprocesser är robusta och konsekventa från lokala byggen till produktionssättning.
Designa, implementera och förvalta CI/CD-pipelines samt stödja semantisk versionshantering.
Arbeta med Jenkins, GitLab och relaterade verktyg för pipeline- och automationsarbete.
Stödja design och underhåll av Kubernetes-manifest och Helm charts i samarbete med cloudarkitekt.
Felsöka och konfigurera Kubernetes (ex. pods, loggar, integrationer med externa tjänster).
Arbeta med containerisering med Docker.
Integrera och vidareutveckla observerbarhet/monitorering, exempelvis med Grafana och Prometheus.
Koordinera TLS och certifikathantering inklusive certifikatrotation.
Automatisera arbetsflöden med exempelvis Bash, Makefiles och Jenkinsfiler.
Arbeta i ärendehanteringssystem, exempelvis Jira.
Medverka i projektets olika faser såsom systemutformning, integration, konfiguration, driftsättning, utprovning och support.
Delta i resor och kundnära samarbeten vid behov.
KravMinst 8 års erfarenhet inom området.
Mycket goda kunskaper i Linux.
Erfarenhet av CI/CD och att designa, implementera och underhålla pipelines.
Erfarenhet av Jenkins och/eller GitLab.
Erfarenhet av Kubernetes inklusive felsökning, konfiguration samt arbete med manifest och Helm charts.
Erfarenhet av Docker.
Erfarenhet av observerbarhet/monitorering, exempelvis Grafana och Prometheus.
Erfarenhet av versionshantering med Git.
Erfarenhet av automation med exempelvis Bash och Makefiles.
Erfarenhet av ärendehantering, exempelvis Jira.
Flytande svenska samt god engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeHögskoleutbildning inom datateknik och nätverk, eller motsvarande kunskaper.
Erfarenhet av hantering av sekretessbelagd information.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030583-1785341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680087