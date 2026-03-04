Senior Dataingenjör (AI)
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som dataingenjör blir du en nyckelperson i en organisation som satsar på att bli mer datadriven. Du arbetar med arkitektur, design, utveckling och implementation för att vidareutveckla datahanteringen, med särskilt fokus på analysplattformen och organisationens AI-förmågor.
ArbetsuppgifterDesigna, utveckla och implementera dataflöden och datapipelines för analys och AI
Bidra till arkitektur och lösningsdesign kopplat till datahantering och dataåtkomst
Arbeta med datamodellering och SQL för att säkerställa strukturerad och effektiv datahantering
Implementera och använda API:er för dataåtkomst och integration
Samarbeta med andra roller i utvecklingsteam för att vidareutveckla plattformens förmågor
KravMinst sex (6) års dokumenterad erfarenhet som dataingenjör, under de senaste tio åren
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av att designa och implementera dataflöden/data pipelines
Dokumenterad programmeringserfarenhet i Python
Dokumenterad erfarenhet av SQL och datamodellering
Dokumenterad erfarenhet att arbeta med API:er för dataåtkomst
MeriterandeErfarenhet av att optimera dataflöden
Erfarenhet av att arbete med lösningsarkitektur för dataflöden
Erfarenhet av arbete med grafdatabaser
Erfarenhet av användning av metoder för datakvalitet och dataintegritet
Erfarenhet av containerbaserade tekniker, t.ex. Docker, Kubernetes och OpenShift
Erfarenhet av datahantering inom offentlig verksamhet
Så ansöker du
