Senior Dataingenjör
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior dataingenjör till en offentlig organisation där data och analys är ett strategiskt prioriterat område. Du blir en nyckelperson i arbetet med att vidareutveckla datahantering kopplat till en analysplattform för avancerad analys och AI-förmågor. Rollen kombinerar arkitektur, design och implementation, och du förväntas även agera senior rådgivare inom området genom att omsätta verksamhetens behov till hållbara datalösningar.
ArbetsuppgifterDesigna och utveckla datapipelines som hämtar data från olika källor för transformering, modellering och vidare användning.
Samla in och konkretisera krav tillsammans med behovsägare och intressenter.
Samarbeta nära med data- och ML-ingenjörer samt Data Scientists för att bygga datalösningar som möter verksamhetens behov.
Bidra till arkitektur, design, utveckling och implementation inom datahantering för analysplattform och AI-förmågor.
Omvärldsbevaka och bidra med innovation och förbättringsförslag inom data- och analysområdet.
KravMinst sex (6) års dokumenterad erfarenhet som dataingenjör, under de senaste tio åren.
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av att designa och implementera dataflöden/data pipelines.
Dokumenterad programmeringserfarenhet i Python.
Dokumenterad erfarenhet av SQL och datamodellering.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med API:er för dataåtkomst.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att optimera dataflöden.
Erfarenhet av att arbeta med lösningsarkitektur för dataflöden.
Erfarenhet av arbete med grafdatabaser.
Erfarenhet av metoder för datakvalitet och dataintegritet.
Erfarenhet av containerbaserade tekniker, till exempel Docker, Kubernetes och OpenShift.
Erfarenhet av datahantering inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder.
