Senior Data Scientist
2025-12-10
Vi söker en Senior Data Scientist till ett statligt ägt energiföretag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Senior Data Scientist som kan ta analyser till nästa nivå genom att arbeta både strategiskt och praktiskt med implementering av värdeskapande AI-lösningar. Avdelningens analyser efterfrågas brett inom och utanför verksamheten, vilket i kombination med en snabbt föränderlig omvärld skapar behov av nya typer av analyser och insikter.
Implementera AI och maskininlärning för att öka träffsäkerhet samt effektivisera insiktsgenerering.
Applicera analyser inom områden som trendspaningar, prognoser och tidsserieanalyser.
Koppla samman flera datakällor, både interna och externa, för att skapa kärnfulla analyser.
Vidareutveckla automatiserade arbetsflöden och säkra att datalager (Azure storage) och IT-förutsättningar stödjer analysarbetet.
Leda och coacha teamet kring AI-möjligheter och hitta relevanta tillämpningsområden.
Delta i tvärfunktionella arbetsgrupper för att dela best practice och skapa synergier med andra delar av företaget.
Säkerställa affärsvärde i analyserna genom förståelse för både teknik och affär.
Utveckla teknik från MVP till produktionssättning.
Presentera analyser och insikter internt på ett tydligt sätt, anpassat till olika målgrupper inom verksamheten.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Flertal års erfarenhet av programmering i Python, PySpark eller liknande programmeringsspråk.
Flertal års erfarenhet av att bygga effektiv och tydlig kod för att realisera AI-initiativ från MVP till värdeinhämtning.
Flertal års erfarenhet av att analysera stora datamängder genom maskininlärning.
Erfarenhet av GenAI för marknads- och trendspaningar.
Erfarenhet av prediktiv modellering och prognoser.
Relevant akademisk examen.
Meriterande
Erfarenhet och insikt i energibranschen.
Erfarenhet av arbete med datakvalitet; identifiera och adressera brister samt initiera förbättringsinitiativ.
Erfarenhet av visualiseringsprogram som Power BI.Dina personliga egenskaper
Analytiskt och innovativt tankesätt
Självständig
Förmåga att kommunicera och bygga relationer
Omvandla insikter till agerbara åtgärder
Agil och proaktiv
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Lön enligt överenskommelse
