Senior Data Engineer
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-02-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Data Engineer till ett heltidsuppdrag i en komplex datamiljö med stora datamängder. Du kommer att arbeta nära både verksamhet och teknikteam för att göra data tillgänglig, tillförlitlig och användbar för analys och beslutsfattande.
Uppdraget passar dig som trivs med att arbeta självständigt, ta tekniskt ägarskap och driva best practices inom data engineering, datamodellering och dokumentation.
ArbetsuppgifterBygga och underhålla dataflöden för insamling, lagring och bearbetning av stora datamängder.
Arbeta med avancerad datamodellering och transformation för analys och rapportering.
Utveckla och optimera pipelines för att säkerställa effektivitet och god tillgänglighet.
Säkerställa datakvalitet och arbeta med data på ett sätt som stödjer säkerhet och styrning.
Driva best practices inom kodstruktur, datamodellering och dokumentation.
Samarbeta nära med verksamheten samt med andra utvecklingsavdelningar, källsystemägare och data- och informationsarkitekter.
KravFlytande svenska i tal och skrift.
Aktuell och nyligen använd erfarenhet av Jinja SQL/DBT.
Aktuell och nyligen använd erfarenhet av GCP, inklusive BigQuery och Cloud Functions.
Aktuell och nyligen använd erfarenhet av Python.
Erfarenhet av Kimball-modellering.
Erfarenhet av GitHub CI/CD.
MeriterandeTerraform.
Kafka.
Cloud Run Services/Cloud Run Jobs.
Cloud Build.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7184139-1827912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9726996