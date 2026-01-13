Senior Data Engineer
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett team som möjliggör analys och uppföljning av ett brett sortiment genom att tillgängliggöra tillförlitlig data och beslutsstöd. Verksamheten befinner sig i en pågående transformationsresa där AI och mer preskriptiva arbetssätt får en allt större betydelse.
Teamet ansvarar för artikelmasterdata (Item), ett affärskritiskt dataobjekt som utgör grunden för stora delar av analysen och som används av både verksamheten och flera andra utvecklingsteam. Rollen har därför stor påverkan på datakvalitet, regelverk och tillförlitliga källsystem i större förändringsinitiativ.
ArbetsuppgifterArbeta med datamodellering och transformation för analys och rapportering.
Säkerställa att data är användbar och tillförlitlig för analytiker, beslutsfattare och andra utvecklingsteam.
Driva och etablera best practices inom datamodellering, kodstruktur och dokumentation för långsiktigt hållbara lösningar.
Samarbeta nära verksamheten för att förstå affärsprocesser inom sortimentsoptimering och uppföljning, och översätta behoven till tekniska lösningar.
Samverka med andra utvecklingsteam, dataarkitekter och källsystem i större transformationsinitiativ med fokus på datakvalitet och regelverk.
KravMycket goda kunskaper i SQL.
Minst 5 års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Data Vault och dimensionsmodellering.
Erfarenhet av molnbaserade dataplattformar, exempelvis GCP/BigQuery.
Vana att arbeta med Git/GitHub eller liknande versionshantering.
MeriterandeErfarenhet av dbt.
Erfarenhet av Looker.
