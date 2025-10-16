Senior Data Engineer
Soros Consulting AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-10-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en Senior Data Engineer till ett uppdrag inom banksektorn, där du får en nyckelroll i att driva, förvalta och vidareutveckla befintligt datalager under övergången till en ny modern dataplattform.
Detta uppdrag passar dig som trivs med ansvar, har djup teknisk kompetens inom Microsoft-miljöer och vill bidra till stabilitet och kvalitet i en komplex och datadriven verksamhet.
Om rollen
Som Senior Data Engineer kommer du att arbeta i Data & Analytics-teamet med huvudansvar för drift, förvaltning och vidareutveckling av bankens befintliga Data Warehouse (on-prem).
Uppdraget är centralt i organisationens moderniseringsresa och kräver en konsult som både kan säkra befintliga lösningar och bidra med teknisk expertis inför övergången till nya plattformar.
Du kommer att samarbeta med interna utvecklare, verksamhetsrepresentanter och projektledare för att säkerställa att datalagret fungerar optimalt under hela transformationen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Drift, förvaltning och optimering av befintligt Data Warehouse i Microsoft-miljö.
Vidareutveckling av datalösningar baserat på verksamhetens behov.
Säkerställande av datakvalitet, tillgänglighet och stabilitet.
Aktivt deltagande i planering och avveckling av nuvarande plattform i samband med införandet av en ny dataplattform.
Samarbete med team inom IT och verksamhet för att driva förbättringar och effektiviseringar. Publiceringsdatum2025-10-16Kravprofil för detta jobb
Minst 5 års erfarenhet av Data Warehouse-utveckling i Microsoft-miljö (on-prem).
Mycket goda kunskaper i SQL och erfarenhet av:
SSIS (Integration Services)
SSAS (Analysis Services)
SSRS (Reporting Services)
God förståelse för datamodellering, ETL-processer och datakvalitet.
Flytande svenska i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i engelska. Dina personliga egenskaper
Självständig och ansvarstagande med hög teknisk kompetens.
Strukturerad, noggrann och van att driva arbetet framåt i komplexa miljöer.
God kommunikativ förmåga - du kan översätta tekniska lösningar till affärsnytta.
Lösningsorienterad och samarbetsinriktad med ett stakt fokus på kvalitet.
Uppdragets omfattning
Startdatum: 3 november 2025
Slutdatum: 31 december 2027 (möjlighet till förlängning)
Omfattning: Heltid (100 %)
Arbetsplats: Stockholm, med möjlighet till distansarbete upp till 50 %
Om Soros Consulting
Soros Consulting erbjuder spännande uppdrag hos svenska företag och myndigheter. Som konsult hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens, delta i strategiskt viktiga projekt och arbeta i professionella team med fokus på långsiktighet och utveckling.
Vill du vara en del av en datadriven förändringsresa och bidra till att forma framtidens analysplattform?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9559813