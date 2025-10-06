Senior Data Engineer
Phantoms Tech AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Phantoms Tech AB i Stockholm
, Solna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker en Senior Data Engineer med Snowflake erfarenhet - Start omgående
Vi letar efter en vass och självgående Senior Data Engineer till ett uppdrag hos ett väletablerat fintechbolag i centrala Stockholm. Här får du vara med i ett strategiskt projekt som handlar om att bygga upp och modernisera en skalbar dataplattform med fokus på Snowflake, DBT och Airflow.
Du kommer att arbeta i ett team med erfarna utvecklare, produktägare och dataanalytiker, där målet är att skapa en robust plattform för datadriven rapportering och analys. Uppdraget är viktigt för organisationens fortsatta tillväxt och regulatoriska krav.
Teknisk miljö (Krav):
Snowflake
DBT
Apache Airflow
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som Data Engineer i moderna datamiljöer
Är bekväm med både modellering, pipelines och datakvalitet
Är självgående och van att ta ansvar i projekt
Plats:
Centrala Stockholm (hybrid)
Start: Omgående
Uppdragets längd: Initialt 6 månader, med möjlighet till förlängning
Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phantoms Tech AB
(org.nr 559283-5150), http://www.phantoms.se Arbetsplats
Phantoms Kontakt
Shams shams@phantoms.se Jobbnummer
9543349