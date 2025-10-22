Senior Data Center Engineer - El
Active Search & Hr Consulting In Europe AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Active Search & Hr Consulting In Europe AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Om Conapto
Med fyra datacenter och huvudkontor i Stockholm erbjuder Conapto säker och hållbar colocation för företag med höga krav på prestanda och tillgänglighet, och skapar lösningar som möter behoven hos allt från avancerade IT-miljöer till high-performance computing drivet av ny teknologi som artificiell intelligens (AI). Som en operatörsneutral aktör är Conapto ledande inom colocation i Sverige i en snabbväxande bransch, där fokus ligger på att leverera pålitliga och innovativa lösningar.
Hållbarhet är en självklar del av Conaptos verksamhet. Alla datacenter drivs av 100% förnybar el, och majoriteten av energin återförs till fjärrvärmenätet genom värmeåtervinning i samarbete med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi & Miljö. Conapto bidrar dessutom till elnätets stabilitet genom att erbjuda balanstjänster, vilket ytterligare stärker energieffektiviteten och minskar klimatpåverkan.
Kundnöjdhet står i centrum hos Conapto som idag har ett Net Promoter Score (NPS) på +85, vilket speglar det starka förtroende som kunderna har för Conapto.
Sedan 2021 ägs Conapto av den europeiska infrastrukturinvesteringsfonden Marguerite, med fokus på digitalisering och hållbarhet. Conaptos historia går tillbaka till 1982 då Backupcentralen öppnade sitt första datacenter, och i oktober 2018 bildades Conapto efter förvärvet av Sungard Availability Services svenska verksamhet.
Vi söker nu en Senior Data Center Engineer inom El
Är du en driven problemlösare med lång erfarenhet av drift och underhåll av kritisk infrastruktur? Vi söker nu dig som vill arbeta brett och flexibelt som tekniker ute i våra datacenter. Du kommer framför allt arbeta i vårt nya och toppmoderna datacenter i Sätra.
I rollen som Senior Data Center Engineer krävs det att du har en praktisk teknisk kompetens samt kommunikativa färdigheter då du har ett nära samarbete med kunder och kollegor. Som person ser vi att du är noggrann, strukturerad och trivs med att jobba i team. Du gillar att ta del av ny kunskap, utmana gamla sanningar och dela med dig av din erfarenhet. Att leverera högkvalitativ service med förstklassigt bemötande är viktigt för dig. Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
• Minst 8 års erfarenhet inom datacenter eller elektrisk infrastruktur i kritisk verksamhet
• God kompetens inom reservkraft, UPS och ställverk
• Erfarenhet av drift- och underhållsarbete inom kritisk verksamhet
• Serviceinriktad
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• B-körkort
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Driftsättning av nya kundmiljöer och anläggningsoptimering
• Felsökning & incidenthantering i dialog med kund
• Utförande av inspektioner och ronder
• Ansvar för planering och utförande av ändring- & underhållsarbete i samarbete med våra partners
Beredskap ingår i tjänsten.
Varför ska du börja hos oss:
Conapto är en utmanare i branschen som växer fort med extremt nöjda kunder. Vi arbetar med värmeåtervinning och minskar vårt miljömässiga footprint. Detta är en nyckelroll med mycket frihet under ansvar. Hos oss får du vara med och bidra till en bättre och hållbar värld.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Conapto med Active Search. För mer information kontakta gärna Fanni Orestav Telefonnummer: tel:073 - 852 79 63 Email: fanni@active-search.se
Wilda Öberg, Researcher Telefonnummer: 070-788 13 49 Email: wilda@active-search.se
Active Search AB utför rekrytering genom Search & Headhunting med fokus på specialister och ledande positioner, främst inom IT, Telekom, Teknik. Med över 10 års erfarenhet har vi byggt ett stort nätverk av välmeriterade talanger, och kontakter, och kan genom vår flerkanalsstrategi på ett effektivt sätt finna lämpliga kandidater. Vi arbetar i nära dialog för att göra träffsäkra och lyckade rekryteringar, både för kund och kandidat.http://active-search.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Active Search & Hr Consulting In Europé AB
(org.nr 556663-1254), https://active-search.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9569929