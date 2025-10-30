Senior controller med inriktning mot redovisning
Försvarsmakten / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta med redovisning inom en av Sveriges största myndigheter? Har du erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete? I så fall har vi en plats för dig - tillsammans skapar vi ekonomiska beslutsunderlag för Försvarsmaktens högsta ledning.
Om avdelningen
Försvarsstaben stödjer försvarsmaktsledningen med att handlägga och bereda inkomna ärenden, frågor och uppgifter, samt säkerställer att beslutad verksamhet genomförs och återredovisas. Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för all ekonomi i en växande verksamhet. Här arbetar ca 40 medarbetare med olika kompetenser och specialområden.
Redovisningssektionen ansvarar dels för Försvarsmaktens externredovisning och bokslut och dels för den ekonomiska redovisningen av våra tillgångar. Nu rekryterar vi en senior controller inom området redovisning och bokslut.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Under året genomför du månadsbokslut och du kommer även ha en nyckelroll i arbetet med årsbokslutet. Du medverkar i färdigställande av de finansiella dokumenten till myndighetens årsredovisning genom granskning, analyser och avstämningar vid bokslut. Förutom bokslutsrelaterade frågor kommer du att vara sektionens expert på betalningar och stödja verksamheten i frågor gäller betalningsflöden. Du kommer att arbeta med personalredovisning ur ett redovisningsperspektiv samt inköpsflödet kopplat till redovisning av kostnader.
Arbetet innebär kontakter med Riksrevisionen och med finansiella avtalspartners bland flera externa kontaktytor. Det förekommer också många interna kontakter inom Försvarsmakten i det dagliga arbetet.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
• Akademisk examen med inriktning på ekonomi eller annan erfarenhet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Minst tre års aktuell och relevant erfarenhet inom kvalificerat redovisningsarbete .
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Rollen är omväxlande och ställer krav på god analystisk förmåga och att du kan sätta dig in i ett stundtals komplext material. Du hanterar periodvis hög arbetsbelastning och snäva tidsförhållanden utan att tumma på kvalitén. För att lyckas i rollen behöver du vara prestigelös, samarbetsvillig och en god lagspelare, samtidigt som du har en förmåga att självständigt driva frågor. Du är tydlig och kommunikativ, har en förmåga att tydligt uttrycka dina åsikter och tar intitiativ till att skapa nya kontaktytor och inhämta nödvändig kunskap för att kunna slutföra dina uppgifter.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.
MERITERANDE
• Erfarenhet av statligt redovisningsarbete
• Kunskap i SAP/PRIO
• Erfarenhet av arbete med betalningsflöden och likviditet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Civil befattning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning vilken inleds med sex månaders provanställning.
I denna rekrytering används arbetspsykologiska tester.
För upplysningar om befattningen, kontakta:
Agneta Larsson
Nås via växeln, 08-788 75 00
För upplysningar om rekryteringsprocessen, kontakta:
My Hallevåg
Nås via växeln, 08-788 75 00
Fackliga företrädare:
OFR/O HKV, Arne Nilsson
SACO HKV, Camilla Robertsson
OFR/S HKV, Kjell Tetzlaff
SEKO HKV, Lise-Lotte Larsson
Ovanstående nås via växeln, 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-20. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9581949