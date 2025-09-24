Senior byggprojektledare
Arbetsuppgifter
Malmö utvecklas i snabb takt, det är många som vill bo i, verka i och besöka vår stad. På Stadsfastigheter förvaltar och utvecklar vi Malmö Stads förskolor, skolor, stöd- och äldreboenden samt kultur- och fritidsanläggningar. Vi befinner oss i en intensiv utvecklingsfas med riktningen att skapa ett Malmö, en sammanhållen stad.
Projektenheten bygger om och bygger nytt på uppdrag från våra lokalnyttjande förvaltningar. Vi har uppdraget att driva byggprojekt, och är involverade från idéstadiet och hela vägen fram till överlämning av den färdiga byggnaden till lokalnyttjaren och fastighetsförvaltaren.
Vi söker nu en senior byggprojektledare.
Som senior byggprojektledare på stadsfastigheter ser vi att det är viktigt att du aktivt delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper till övriga medarbetare och på så sätt bidrar till och driver organisationens lärande. Du kommer att ha en viktig del i verksamhetsutvecklingen och förväntas aktivit delta och driva utvecklingsarbetet inom projektenheten och serviceförvaltningen.
Utöver att delta och driva enhetens utvecklingsarbete och bidra till det organisatoriska lärandet kommer du även att driva och styra stora och komplexa projekt och då ansvara för tid, pengar, kvalité - kommunicera om risker; driva riskhantering och lösningar. Du förväntas ha en god transparens och pedagogik gentemot intressenter såsom kunder, myndigheter samt internt i organisationen.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är är civilingenjör, högskoleingenjör (minst 180 hp) eller har annan utbildning och erfarenhet som kan prövas likvärdig. För att vara aktuell för rollen har du minst 8 års dokumenterad erfarenhet som byggprojektledare. Du har dokumenterad entreprenadjuridisk kompetens och relevant bygg och fastighetsteknisk kompetens och erfarenhet. Det är meriterande om du innehar mycket goda kunskaper om upphandlingsprocessen och lagen om offentlig upphandling.
Vi ser att du har ett respektfullt bemötande mot samtliga av dina kontakter. Du har en god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du är engagerad och tycker det är roligt att delta aktivt och driva enhetens utveckling. Din kreativitet kommer till uttryck när du vill testa, utvärdera och driva implementering av nya/olika arbetssätt.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 200 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
På serviceförvaltningen har vi en gemensam ledarstrategi för att främja ett gott ledarskap för dig som medarbetare och en bra verksamhet för Malmöbon. Vi vill att både våra medarbetare och ledare ska ha en bra arbetsmiljö och utvecklas hos oss. Läs mer om ledarstrategin här.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Ersättning
