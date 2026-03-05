Senior Business Controller till Föräldravikariat
Vill du arbeta i hjärtat av Nordens största mötesplats och vara med och utveckla ekonomifunktionen i en organisation i förändring? Vi söker nu en Senior Business Controller till ett spännande föräldravikariat där du får kombinera strategiskt utvecklingsarbete med operativ controlling.
Om konsultuppdraget
Detta är ett föräldravikariat i en organisation under utveckling där du får arbeta både strategiskt och operativt. Bolaget genomför just nu en översyn av sina ekonomiska processer med fokus på utveckling, effektivisering och digitalisering.
Du kommer att
Leda och utveckla arbetet inom business controlling
Vara ett affärsstöd till verksamheten
Säkerställa att finansiella processer, rapportering och analyser sker enligt tidplan
Arbeta med budget, prognoser och uppföljning
Hantera både strategiska frågor och operativa analyser
Arbeta med ekonomistruktur, projektresultat och månadsbokslut
Ansvara för system inom controlling såsom Planning (finansiellt planeringssystem) och rapportstrukturer i Power BI
Du har inget personalansvar men arbetar nära redovisningschefen och rapporterar till chef för Business Administration samt företagsledningen.
Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga, god affärsförståelse och lätt kan växla mellan detaljer och helhetsperspektiv. Rollen kräver också att du har god kommunikationsförmåga och trivs i en verksamhetsnära roll.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi
Minst 7 års erfarenhet av business controlling
Erfarenhet av budget, prognoser och uppföljning
Erfarenhet av Power BI och rapportstruktur
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Mycket goda kunskaper i Excel, inklusive arbete med datakuber
Erfarenhet av förändringsarbete eller utvecklingsprojekt
Uppdragets omfattning
Start: 1 april 2026 Slut: 1 april 2027
Omfattning: 100 % heltid
Plats: Stockholm, Älvsjö
9780276