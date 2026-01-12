Senior BI Specialist SAS Developer
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior BI-specialist/SAS-utvecklare till ett utvecklingsteam som arbetar med drift, förvaltning och vidareutveckling av en etablerad data- och analysplattform med tillhörande databaser och applikationer. Uppdraget är inom hälso- och sjukvårdsområdet och innebär att du bidrar till att leverera högkvalitativa, tillförlitliga och säkra data- och analyslösningar som stödjer uppföljning och beslutsfattande i en komplex verksamhet med många intressenter.
Rollen innebär ett helhetsansvar för plattformens leveransförmåga och att lösningarna möter verksamhetens behov i en miljö där kvalitet, spårbarhet och robusthet är centralt.
ArbetsuppgifterDrifta, förvalta och vidareutveckla data- och analyslösningar på SAS-plattformen.
Implementera, konfigurera och ansvara för teknisk drift av SAS-lösningar i komplexa IT-miljöer.
Utveckla och underhålla lösningar i SAS samt säkerställa tydlig dokumentation.
Arbeta med datamodellering och informationsmodellering för att skapa stabila och användbara datagrund.
Samarbeta i produktteam och leverera enligt agila arbetssätt (Scrum/Kanban).
Bidra i utvecklingsprocesser med kodgranskning, testning och kvalitetssäkring.
Samverka med olika behovsägare och kravställare för att omsätta behov till fungerande BI- och analysstöd.
KravMinst nio (9) års dokumenterad erfarenhet av arbete som BI-specialist.
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet som BI-specialist inom SAS, inklusive arbete med SAS Viya, Visual Analytics, DI Studio, Enterprise Guide och administration.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla, förvalta och drifta lösningar på SAS-plattformen, inklusive arbete i blandmiljöer med andra datalagrings- och analysplattformar.
Dokumenterad erfarenhet av teknisk implementation, konfiguration och drift av SAS-lösningar i komplexa IT-miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av datamodellering och informationsmodellering.
Dokumenterad erfarenhet av att designa, implementera och dokumentera lösningar i SAS-miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsprocesser som innefattar kodgranskning, testning och kvalitetssäkring.
Minst fem (5) års erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum/Kanban) och leverans i produktteam.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med SAS-applikationer inom minst en (1) av följande: bank, finans, detaljhandel eller AML.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsdata som omfattar vårdproduktion och konsumtion.
Dokumenterad erfarenhet av BI-arbete som omfattar databearbetning och uttag av data från flera källor för forskningsändamål (forskningsuttag) från flera olika vårdsystem.
