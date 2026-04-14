Senior BI Specialist (Power BI / Power Platform)
People of Interim & Finance Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People of Interim & Finance Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker en senior BI-specialist (konsult) till ett internationellt bolag med komplex IT- och systemmiljö.
Start/slut: 2026 maj- 2026 november
Plats: Stockholm/Västerås
Du kommer att arbeta i en organisation där Business Intelligence är en del av en större IS/IT-struktur, och där du ansvarar för att utveckla, förvalta och förbättra BI-lösningar som stödjer globala affärsbehov.
Rollen innebär ett helhetsansvar - från att förstå verksamhetskrav till att designa, implementera och vidareutveckla lösningar inom BI och närliggande applikationsområden.
ArbetsuppgifterArbeta brett inom BI och applikationsnära utveckling i en större IS-miljö
Äga och vidareutveckla befintliga BI-lösningar
Översätta affärsbehov till tekniska lösningar inom BI och systemstöd
Bidra i både utveckling (BUILD) och förvaltning (RUN) av lösningar
Samarbeta med IT, verksamhet och andra funktioner globalt
Identifiera förbättringsmöjligheter och driva implementation
Agera rådgivare till verksamheten i frågor kopplade till data och analys
Kravprofil4-8 års erfarenhet inom Business Intelligence / Data / Analytics
Erfarenhet av att arbeta i större organisationer med komplex IT/IS-struktur
Förmåga att arbeta självständigt och driva lösningar från behov till implementation
God förståelse för hur BI samverkar med affärssystem (ex. SAP)
Flytande engelska i tal och skrift
Teknisk kompetens (krav)Power BI (DAX, Power Query M)
SQL
Erfarenhet av datamodellering
Erfarenhet av att arbeta nära affärssystem (t.ex. SAP)
MeriterandePower Platform (Power Apps, Dataverse)
Microsoft Fabric / Databricks
Erfarenhet av SAP-miljöer
Erfarenhet av att arbeta i globala organisationer
ÖvrigtHybrid (ca 1 dag/vecka i Västerås) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Rekryteringskonsult
Andreas Alexander andreas.alexander@peopleoffinance.se +46736481623 Jobbnummer
9853743