Senior Bagare / Produktionsansvarig
Smörgås Butik i Storås AB / Bagarjobb / Göteborg Visa alla bagarjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smörgås Butik i Storås AB i Göteborg
Om jobbet
Vi söker en erfaren bagare/produktionsansvarig till vårt hantverksbageri i Göteborg.
Du kommer att ha en viktig roll i produktionen och arbeta nära ledningen med ansvar för kvalitet, planering och utveckling.
Verksamheten växer och vi söker dig som vill arbeta långsiktigt i ett seriöst och strukturerat bageri.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Planera och driva den dagliga produktionen
Baka surdeg, brioche och konditori (bullar, mjuka kakor m.m.)
Delta i utveckling av sortiment och produkter
Säkerställa kvalitet, hygien och rutiner
Förstå och arbeta med recept, råvarukostnader och lönsamhetKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som bagare eller konditor
God kunskap inom hantverksbageri
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Erfarenhet av produktionsplanering eller ansvar är meriterande.
Anställningsform
Heltid.
Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning enligt överenskommelse.Ersättning
Fast månadslön, veckolön eller timlön enligt överenskommelse.
Arbetsplats
Göteborg.
Boende
För rätt person kan vi vara behjälpliga med andrahandsboende eller tillfälligt övernattningsboende i samband med start eller flytt till Göteborg
Så ansöker du
Skicka din ansökan eller CV till:brodresan2024@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: brodresan2024@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smörgås Butik i Storås AB
(org.nr 559167-3438) Arbetsplats
Smörgås Butiken Jobbnummer
9735401