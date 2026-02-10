Senior Bagare / Produktionsansvarig

Smörgås Butik i Storås AB / Bagarjobb / Göteborg
2026-02-10


Visa alla bagarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Smörgås Butik i Storås AB i Göteborg

Om jobbet

Vi söker en erfaren bagare/produktionsansvarig till vårt hantverksbageri i Göteborg.
Du kommer att ha en viktig roll i produktionen och arbeta nära ledningen med ansvar för kvalitet, planering och utveckling.

Verksamheten växer och vi söker dig som vill arbeta långsiktigt i ett seriöst och strukturerat bageri.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Dina arbetsuppgifter
Planera och driva den dagliga produktionen

Baka surdeg, brioche och konditori (bullar, mjuka kakor m.m.)

Delta i utveckling av sortiment och produkter

Säkerställa kvalitet, hygien och rutiner

Förstå och arbeta med recept, råvarukostnader och lönsamhet

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som bagare eller konditor

God kunskap inom hantverksbageri

Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar

Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten

Erfarenhet av produktionsplanering eller ansvar är meriterande.
Anställningsform

Heltid.
Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning enligt överenskommelse.

Ersättning
Fast månadslön, veckolön eller timlön enligt överenskommelse.
Arbetsplats

Göteborg.

Boende

För rätt person kan vi vara behjälpliga med andrahandsboende eller tillfälligt övernattningsboende i samband med start eller flytt till Göteborg
Så ansöker du

Skicka din ansökan eller CV till:
brodresan2024@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: brodresan2024@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Smörgås Butik i Storås AB (org.nr 559167-3438)

Arbetsplats
Smörgås Butiken

Jobbnummer
9735401

Prenumerera på jobb från Smörgås Butik i Storås AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Smörgås Butik i Storås AB: