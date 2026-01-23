Senior Backend Developer (PHP/Symfony)
Vill du arbeta med moderna tekniker, komplexa system och utveckling som verkligen gör skillnad? Som Senior Backend Developer hos oss får du en central roll i utvecklingen av våra digitala plattformar - med fokus på robusta, skalbara och högpresterande backend-lösningar.
Vi arbetar i cross-functional squads, där samarbete, learning culture och kvalitet står i centrum. Här får du både möjlighet och förväntan att ta tekniskt ansvar, bidra med erfarenhet och vara en viktig del av vår tekniska riktning framåt.
Vad vårt jobb är
På Klaravik sammanför vi hundratusentals köpare över hela världen med säljare av maskiner och fordon via vår webbplats klaravik.se. Vi har skapat en auktionstjänst där man dagligen hittar mängder av nya objekt att lägga bud på, och vårt företag växer ständigt. Under 2024 såldes objekt för över 4 miljarder kronor genom företaget och i år ligger prognosen på ytterligare tillväxt!
Vad ditt jobb blir
Som Senior Backend Developer kommer du att:
Bygga och vidareutveckla backend-applikationer i PHP med Symfony som huvudsakligt ramverk.
Ta ansvar för arkitektur, kodkvalitet och best practices tillsammans med andra seniora utvecklare.
Utforma och optimera databaser samt arbeta med effektiva SQL-lösningar.
Säkerställa hög kvalitet genom testning, automatisering och peer-to-peer code reviews.
Arbeta nära produktägare, designers och QA i en squad som tillsammans driver produkten framåt.
Bidra till lärande och kunskapsdelning - både i squaden och i våra backend-grupper.
Vara delaktig i att förbättra plattformens prestanda, stabilitet och skalbarhet.
Vi tror att du har
Minst 5 års erfarenhet av backendutveckling med PHP.
Mycket goda kunskaper i Symfony eller liknande PHP-ramverk.
Stark förståelse för SQL, databasdesign och backend-arkitektur.
Erfarenhet av agila arbetssätt i squads.
Förmågan att ta tekniskt ansvar och driva arbete självständigt.
God kommunikativ förmåga och en vilja att samarbeta och dela kunskap.
Det är meriterande om du också har
Erfarenhet av andra PHP-ramverk (Laravel, Laminas, m.fl.).
Bakgrund inom auktionssystem, e-handel eller andra komplexa transaktionsmiljöer.
Kunskap inom Azure, molnbaserad utveckling eller containerteknologier.
Erfarenhet av CI/CD, testautomatisering eller DevOps-praktiker.
Intresse för eventdriven arkitektur eller microservices.
Vem är du?
Du är en analytisk och strukturerad utvecklare som trivs i ett samarbetsinriktat sammanhang. Du tar ägarskap för din kod, är nyfiken på nya lösningar och gillar att bidra till en kultur av lärande, kvalitet och innovation.
Varför oss?
Hos oss får du arbeta med system som har stor påverkan och hög synlighet i verksamheten. Du blir en del av en organisation som satsar på modern teknik, smarta lösningar och där backend har en nyckelroll i vägen framåt. Vi erbjuder en miljö där du får växa, påverka och göra skillnad - tillsammans med kollegor som brinner för sitt arbete.
Vi har en attraktiv kontorslokal ett stenkast från Centralstationen i Lund. Vi arbetar primärt från kontoret och värdesätter närvaro för att underlätta samarbete.
Du får 6 veckors semester, generöst friskvårdsbidrag, pensionslösning och sjukvårdsförsäkring.
Vi har en varm, dynamisk och öppen kultur där vi gillar att göra saker ihop - spelkvällar, AW:s, event & konferenser.
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas. Placering: Vårt utvecklingskontor i Lund Närvaro: Minst 3 dagar per vecka på kontoret Start: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är Urval sker löpande med start i andra halvan av Januari
