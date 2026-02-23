Senior Apputvecklare (Android/iOS) med säkerhetsfokus
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en apputvecklare med starkt säkerhetsfokus till ett uppdrag inom offentlig digital förvaltning. Du kommer att arbeta med utvecklingen av Sveriges digitala identitetsplånbok, där säkerhet är en central del av både arkitektur och implementation.
Rollen innebär nära samarbete med kravställare, UX och andra utvecklare i ett team som designar och utvecklar programvara med höga krav på kvalitet och skydd av användardata.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla mobilappar med native Android och iOS.
Implementera kryptografiska säkerhetsfunktioner och andra säkerhetskritiska komponenter i appen.
Arbeta teambaserat enligt agila principer tillsammans med utvecklare, UX och kravställare.
Bidra till tekniska vägval och lösningsdesign med fokus på säkerhet och robusthet.
KravErfarenhet av apputveckling native Android under minst 7 år.
Erfarenhet av apputveckling native iOS under minst 1 år.
Erfarenhet av utveckling av säkerhetsfunktioner under minst 1 år.
Erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer (minst 3 år).
Erfarenhet av utveckling i Kotlin under minst 2 år.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av PKI och certifikathantering.
Erfarenhet av identitetslösningar.Så ansöker du
