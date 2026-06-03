Senior AI Engineers
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-03
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab söker Senior AI Engineers till vår satsning inom AI och Data. Du arbetar i en roll med stor påverkan där du omsätter avancerad AI till verksamhetskritiska system. Du blir en nyckelspelare i att utveckla framtidens agentiska system, där autonoma och semi-autonoma AI-agenter samarbetar för att analysera, besluta och agera i komplexa och dynamiska miljöer. Dessa system används i allt från Gripen och avancerade sensorsystem till autonoma undervattenssystem och moderna ledningsplattformar.
Du arbetar med storskaliga och säkerhetskritiska miljöer där krav på robusthet, realtidsförmåga och tillförlitlighet är höga.
I rollen kommer du att:
Utveckla agentbaserade AI-system
Designa och implementera agentarkitekturer och agentiska workflows
Integrera LLM och andra modeller i autonoma system
Samarbeta nära data engineers, plattformsteam och domänexperter
Bidra till arkitektur, standarder och tekniska arbetssätt
Agera mentor och dela kunskap inom teametPubliceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att bygga och driftsätta AI och ML-system och som vill ligga i framkant inom agentiska system. Du är tekniskt trygg, har ett starkt systemperspektiv och kan fatta välgrundade beslut kring arkitektur, modellval och hur AI-system samverkar i större helheter. Du trivs i en roll där du kombinerar hands on utveckling med strategiskt inflytande och vill vara med och forma nästa generation AI-system.Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen inom datateknik, teknisk fysik, AI eller motsvarande
Flera års erfarenhet av AI eller ML i produktionsmiljö
Stark programmeringsförmåga i Python
Erfarenhet av moderna AI ramverk
Erfarenhet av moln, Kubernetes och distribuerade system
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av multi agent system och agentiska workflows
Erfarenhet av generativ AI och LLM-baserade lösningar
Modelloptimering som kvantisering eller LoRA
Reinforcement learning eller autonoma system
Erfarenhet av säkerhetskritiska system
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Placeringsort: Stockholm eller Göteborg
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB petra.svensson@saabgroup.com Jobbnummer
9945764