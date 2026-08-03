Operatör, Foodmark Klintehamn
Foodmark AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Gotland Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Gotland
2026-08-03
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Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige. Foodmarks affärsidé är att utveckla och marknadsföra kylda, tillagade färskvaror med hög kvalitet under starka varumärken som Fjällbrynt, Rydbergs, Lohmanders, Delikatessfabriken samt Jensens såser.
Foodmark ingår i livsmedelskoncernen Agra AS som är ett expansivt norskt familjeföretag. Agra har funnits i över 130 år och har verksamheter i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen omsätter knappt 5 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 1 miljard. Foodmark har ca 250 anställda beroende på säsong och inom företagets kultur strävar man ständigt efter att kunna erbjuda sin personal möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra framsteg inom företaget eller koncernen.
Foodmark AB i Klintehamn (Gotland) söker produktionspersonal till höst/vinter 2026
Under hösten/vintern behöver vi utöka vårt produktionsteam på fabriken i Klinte. Vi söker därmed fler engagerade medarbetare med start enligt överenskommelse i september och året ut.
Övergripande arbetsuppgifter:
Som operatör inom produktion arbetar du med tillverkning och hantering av livsmedel. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat inläggning av rödbetor, blandning och fyllning av färdig produkt, paketering samt disk och rengöring av utrustning.
Vi ser gärna att du som söker:
Är ordningsam och noggrann
Har lätt för att lära
Har eget driv och engagemang till att lära dig rutiner och nya arbetsuppgifter
Är stresstålig och kan anpassa takten efter behov
Har god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt
Meriterande: Truck A kort och någon form av hygienutbildning är meriterande men inget krav
Krav vi ställer:
Du som söker skall vara minst 18 år
Du som söker kan jobba skiftgång (dag och kväll varannan vecka)
Du som söker kan läsa rutiner, arbetsbeskrivningar och arbetsmiljörisker på svenska utan hinder
Du som söker skall kunna ta dig till arbetsplatsen på egen hand. Detta är viktigt då kollektivtrafiken tyvärr ej passar våra arbetstider. Om du bor nära vår fabrik går det bra att gå, cykla eller åka moped. Annars är B-körkort och egen bil är ett krav.
Vi erbjuder
Foodmark erbjuder en mångkulturell och förtroendefull arbetsmiljö. Du kommer vara en del av en arbetsplats med välkända varumärken, god arbetsmiljö, trevliga kollegor och bra förmåner som bland annat frukost och subventionerade luncher. Kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet tillämpas.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning.
Välkommen med Din ansökan så snart som möjligt genom att svara på våra urvalsfrågor och med ett bifogat CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande.
Vi kommer att hantera inkommande ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan, varmt välkommen att söka till oss!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior driftchef Sabina Wedberg: sabina.wedberg@foodmark.se
Övrigt Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131676-2127315". Arbetsgivare Foodmark AB
(org.nr 556528-1374), https://foodmark.teamtailor.com
Klinte Klintebys 150 (visa karta
)
623 76 KLINTEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Foodmark Jobbnummer
10019195