Senior Projektledare av förändringsarbete och införande av IT-lösningar
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2026-08-03
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Är du en Senior Projektledare med erfarenhet av förändringsarbete och införande av IT-lösningar? Då har du hittat rätt.
Kund söker en erfaren projektledare som har förmågan att driva förändrings- och införandeprojekt för att skapa verksamhetsnytta. Detta är inte en teknisk projektledarroll utan kund söker dig som har din styrka i att leda verksamhetsprojekt, förankra förändringar och säkerställa att lösningar får genomslag och skapar verklig effekt hos verksamheten. Du är en driven och relationsskapande projektledare med stark verksamhetsförståelse och ett naturligt fokus på värde och resultat. Du trivs i komplexa miljöer där du får omsätta strategier till verklighet.
För att lyckas i detta uppdrag behöver du ha erfarenhet av att planera, styra samt genomföra utveckling och införande av ett nytt verksamhetsnära IT-stöd. Det inkluderar även erfarenhet av att hantera projektbudget och tidplan samt att övergripande leda ett projekt och samordna med dess intressenter. Du är van vid att säkra rätt omfattning för att uppnå rätt värde i förhållande till vald investeringsnivå.
Rollen kräver teknisk förståelse samt starka ledarskaps-, förändringslednings- och kommunikationsförmågor. Du är van att röra dig på strategisk, taktisk så väl som operationell nivå och har mångårig erfarenhet av att leda genom andra ledare.
Du kommer ha det övergripande ansvaret för att leda och driva projektet, där du ansvarar för hela processen från behovsanalys och kravställning till genomförande och införande. Du arbetar nära verksamheten för att förstå behov och processer, för att därefter översätta dessa till konkreta aktiviteter. Du håller ihop hela projektet och är föredragande mot styrgrupp och myndighetsledning.
Tillsammans med bland annat delprojektledare för IT-utveckling, införandeansvarig, områdesarkitekt, verksamhetsarkitekt samt verksamhetsspecialister ansvarar du för att planera och leda genomförandet och införandet av hela projektet. I utvecklingen finns beroenden till andra systemområden vilket för dig som Initiativledare innebär samplanering och koordinering på en övergripande nivå. En central del av att lyckas i rollen är att aktivt säkerställa förmågan hos andra ledare – genom att skapa förutsättningar och navigera i det samspelet som krävs för ett effektivt arbete.
Kund förväntar oss att du genomför uppföljning och statusrapportering enligt myndighetens riktlinjer. Du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag med alternativa lösningar och kostnader för att säkerställa att projektets resultat bidrar till nytta för verksamheten. Du stödjer införandet och förändringen i organisationen genom kommunikation och förankringsarbete.
Arbetet bedrivs med agilt arbetssätt inom ramen för myndighetens styrande regler vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder i kombination med traditionella projektmodeller såsom Pejl, PPS eller liknande.
Detta är ett konsultuppdrag på 12 månader.
Placeringsort: Sundbyberg. För uppdraget finns det möjlighet att arbeta delvis på distans, 3 dagar i veckan måste arbetet utgå ifrån angivet kontor och placeringsort.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Cirka 10 års arbetslivserfarenhet som projektledare där det både ingått verksamhetsutveckling och egenutveckling av IT-lösningar.
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av att leda förändringsarbete och införande av IT-lösningar i verksamhet.
Minst tio (10) års arbetslivserfarenhet av traditionell projektmetodik.
God teknisk förståelse relaterat till systemutveckling.
Stark kommunikativ förmåga, kan skapa samsyn och gemensam förståelse för behov och värde hos både verksamhetsrepresentanter och även tydliggöra vägval för en styrgrupp.
Coachande förhållningssätt, driver aktivt kunskapsöverföring och stärker självständighet hos de du samarbetar med.
Analytisk och strukturerad, kan utan att få detaljerad styrning navigera i komplexa intressentlandskap.
Meriterande
Erfarenhet av att driva komplex verksamhetsutveckling med IT på myndighet (minst 2000 anställda) med högsta ledningen som beställare.
Erfarenhet av digitalisering av handläggningsprocesser.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
172 67 SUNDBYBERG Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se +46703524806 Jobbnummer
10019194