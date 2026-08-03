Jobba på lager i Borås

Astani Wear AB / Lagerjobb / Borås
2026-08-03


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Agil Rekrytering söker lagerpersonal som kan jobba extra vid behov hos vår kund i Borås. Jobbet passar dig som vill arbeta aktivt, ta ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att lagerverksamheten fungerar effektivt.
Om uppdraget
Plock och pack av varor enligt fastställda rutiner
Mottagning och hantering av inkommande leveranser
Säkerställa ordning och struktur i lagermiljön
Hantering av returer och enklare avvikelser

Vi söker dig som
Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt
Trivs i ett fysiskt arbete med ett aktivt tempo
Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och levererar kvalitet
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Kommunicerar på svenska eller engelska

Förutsättningar
Plats: Borås
Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
Arbetstider: Dag, kväll eller helg
Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan – vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Astani Wear AB (org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/

Arbetsplats
Agil Rekrytering

Jobbnummer
10019197

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