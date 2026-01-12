Senior Agile Program Coach
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Agile Program Coach / Delivery Coach med teknisk skärpa till ett större utvecklingsprogram inom försvarsindustrin. Du kliver in i en miljö med avancerad mjukvaruutveckling, FPGA, test, integration, verifiering och DevOps, där organisationen arbetar SAFe/LeSS-inspirerat. Målet är att ta arbetssätten till nästa nivå genom bättre flöde, högre kvalitet och ökad effekt i leveranserna.
I rollen arbetar du nära nyckelroller på både team- och programnivå och bidrar med både coachning och praktiskt genomförande för att skapa tydlighet, struktur och förbättrade arbetssätt.
ArbetsuppgifterStötta CPO, RTE, produktägare, Scrum Masters, projektledare och chefer i att utveckla och förankra arbetssätt på team- och programnivå.
Förbättra effektiviteten i möten och forum samt tydliggöra roller, ansvar och samarbetsytor.
Ta fram, etablera och följa upp KPI:er och mätetal kopplade till kvalitet, flöde och progress.
Utveckla användningen av Jira genom exempelvis dashboards, rapporter och anpassade flöden.
Skapa och underhålla strukturer och beskrivningar av hur arbetet bedrivs för att öka transparens och förståelse för värdeskapande.
Driva förändring genom att kombinera coachande stöd med hands-on insatser i det dagliga arbetet.
KravErfarenhet av att driva förbättring i större utvecklingsprogram, gärna i en SAFe- eller LeSS-inspirerad organisation.
God förståelse för och praktisk erfarenhet av agil utveckling på både team- och programnivå.
Hands-on kunskap i Jira (t.ex. dashboards, rapporter och flöden).
Förmåga att arbeta med KPI:er och mätetal kopplat till kvalitet, test, integration och leveransförmåga.
Förmåga att skapa struktur, tydlighet och fokus i komplexa organisationer.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta i tekniska miljöer med inslag av DevOps, test, integration och verifiering.Så ansöker du
