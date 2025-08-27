Senior Accountant
2025-08-27
Till vår partner, som är ett internationellt bolag verksamma inom den marina sektorn, söker vi nu en erfaren Senior Accountant. I den här rollen kommer du trivas om du som ekonom trivs med variation i ditt arbete och där du får sätta dig i olika projekt och ekonomistyrningar runt om i världen. Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Du ansvarar för redovisning och bokslut för 5-6 bolag registrerade i Norge, Brasilien, Australien och Kanada och i denna roll kan du förvänta dig många sociala interaktioner med internationella kontakter. På kontoret i centrala Göteborg har du ett nära samarbete med teamet och rapporterar till Accounting Manager.
När projekt startas i ett nytt land behöver du vidga dina vyer och se över exempelvis regelverk för lön, moms, skatter och arbetstid för det land projektet utförs i. Du kommer få inslag av "controlling" i rollen då du gör en del självständiga analyser men även när du arbetar nära controllern för projektet.
Sammanfattningsvis kommer dina arbetsuppgifter vara följande:
Ansvar för att genomföra och sammanställa månatliga, kvartalsvisa och årliga avslutningar för företag inom rigg- och driftsbranschen.
Hantera fakturering för interna kunder och koncernen.
Utföra avstämningar inom koncernen.
Ansvara för skattedeklarationer i olika länder.
Samarbeta med lokala redovisningsbyråer i olika länder.
Hantera redovisning i flera olika valutor och hantera eventuella valutakursdifferenser.
Genomföra rapportering enligt IFRS-standarder och hantera redovisning i affärssystemet IFS.
Vi söker dig med
Minst 5 års erfarenhet av självständigt arbete inom redovisning och avslut, gärna inom en internationell organisation.
En akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
Har en djup förståelse och förmåga att arbeta med Excel.
God kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt, eftersom du verkar i en internationell miljö.
Hos vår partner får du möjligheten att arbeta i en dynamisk och spännande arbetsmiljö där du kommer att hantera olika komplexa uppgifter. Här uppskattas din förmåga att förstå komplexa samband, din flexibilitet gentemot förändringar och din vilja att lära dig nya saker. Du har en stark förmåga att upprätthålla hög kvalitet i din redovisning och tar ansvar för ditt arbete. Att bidra till teamet och organisationen är en självklarhet för dig, din positiva inställning och brist på prestige kommer att prägla ditt arbete.
Om anställningen
Detta är en rekrytering med anställning direkt hos vår partner.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Centrala Göteborg
Kontaktperson: Elsa Jonasson
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
