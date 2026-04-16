Senior Account Manager till Nordicrule
2026-04-16
Vill du vara med och bygga ett rekryteringsbolag från grunden och vara en drivande faktor för bolagets tillväxt? Nordicrule är i början av sin resa. Vi har fått en stark start, lagt grunden och bevisat att vår affärsidé fungerar. Nu är det dags att ta nästa steg och vi söker dig som vill vara med och bana väg för resan. För rätt person finns möjlighet till partnerskap och ledande roller.
OM NORDICRULE
Nordicrule är ett rekryterings- och interimbolag med fokus på att leverera träffsäkra lösningar inom bland annat Tech, IT och affärsnära Office-roller. Vi är fortfarande i ett tidigt skede, vilket innebär korta beslutsvägar, högt tempo och stora möjligheter att påverka både affären, och hur bolaget utvecklas framåt. Här finns en bra grundstruktur men även möjligheten att påverka med fokus på att bygga bolaget smart, effektivt och med tydligt affärsfokus. Ambitionen är tydlig: att skapa ett bolag som kombinerar hög kvalitet i leverans med ett stort engagemang, flexibilitet där både kandidat och kund alltid är i fokus.
OM ROLLEN
Som Senior Account Manager hos oss får du en central roll i bolagets tillväxt. Du kommer bli den första personen med huvudfokus på säljet i bolaget och vara den som krokar arm med leveranschefen och driver bolaget framåt. Rollen innebär ansvarar för att driva nyförsäljning, bygga kundrelationer och utveckla affären från första kontakt till avslutad affär och vidare partnerskap.
Du kommer bli en del av ledningsgruppen och vara en nyckelperson i att forma hur vi jobbar med försäljning framåt.
Rollen innebär att:
Driva nykundsbearbetning och utveckla befintliga kundrelationer
Ansvara för hela säljprocessen, från prospektering till affär
Identifiera affärsmöjligheter och paketera erbjudanden
Arbeta operativt och hands-on i det dagliga säljarbetet
Bidra till att utveckla säljstrategi, arbetssätt och struktur
Samarbeta nära ledningen, för att säkerställa hög kvalitet
Det här är en roll där du förväntas ta stort ansvar, driva tempo och vara en motor i organisationen. Med andra ord kommer du in i en nyckelbefattning med stort mandat och möjlighet till stor påverkan.
VI SÖKER DIG SOMHar minst 3-4 års erfarenhet av försäljning inom rekryteringsbranschen
Är van att driva hela säljcykler självständigt
Har ett starkt affärsdriv och trivs i en roll med tydligt resultatfokus
Är trygg i kunddialoger och van att skapa förtroende på beslutsnivå
Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift, då vi använder båda språken i rollen
Det är extra värdefullt om du:
Har erfarenhet av att arbeta i mindre eller växande bolag, alternativt en stark vilja att göra det
Är van vid högt tempo och föränderliga miljöer
Har ett nätverk inom relevanta affärsområden
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. För att lyckas i rollen tror vi att du brinner för affären och motiveras av att skapa resultat. Du är självgående, tar ansvar och initiativ i ditt arbete, och har ett tydligt driv med en stark "doer"-mentalitet. Vidare trivs du i en entreprenöriell miljö med högt tempo och förändring, och ser långsiktigt värde i att växa tillsammans med bolaget över tid.
VAD VI ERBJUDER
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med på en tillväxtresa i ett tidigt skede, där du får stor påverkan på både affären och bolagets fortsatta utveckling. För rätt person finns goda möjligheter att parallellt ta ledande roller och även potential till partnerskap. Du kommer att verka i en miljö där prestation, ansvar och tempo värderas högt.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Ersättningen består av fast lön med en rörlig del, och rollen är placerad i Stockholm.
REKRYTERINGSPROCESS
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Nordicrule. Vi intervjuar löpande, ansök därför så snart som möjligt.
Vill du vara med och bygga något på riktigt, och samtidigt driva affären framåt? Då vill vi höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Nordicrule Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244
