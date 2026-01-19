Senior Account Manager till Göteborg!
Vill du ta nästa steg i din karriär och göra verklig skillnad i en internationell och tekniskt avancerad miljö? Nu söker vi en Senior Account Manager med stark kommersiell drivkraft till ett spännande uppdrag inom automotive-sektorn i Göteborg
Om rollen
I rollen som Account Manager blir du en nyckelspelare i ett erfaret och internationellt säljteam. Du ansvarar för den kommersiella relationen mot en av företagets större kunder inom fordonsindustrin och driver affären genom hela produktlivscykeln - från utveckling och lansering till serieproduktion, modellårsförändringar och eftermarknad.
Du arbetar nära både kundens inköpsorganisation och interna tvärfunktionella team, där du koordinerar, tar fram, presenterar och förhandlar offerter för både befintliga produkter och nya affärsmöjligheter. Rollen innefattar ett stort mandat och möjlighet att påverka
Dina ansvarsområden
Vara huvudansvarig kommersiell kontakt för tilldelat kundkonto
Bygga och vidareutveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta aktivt i tvärfunktionella projektteam
Ta fram, presentera och förhandla kommersiella offerter
Driva kommersiella frågor genom hela projektets livscykelPubliceringsdatum2026-01-19Bakgrund
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom automotive
Akademisk examen inom teknik, ekonomi/finans eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av projektarbete
Van att arbeta i internationella och multikulturella miljöer
Meriterande med erfarenhet av hållbarhetsarbete inom industrin
Språk
Engelska: flytande (krav)
Svenska: starkt meriterande
Ytterligare språk är ett plus i vår internationella miljö
Praktisk information
Plats: Göteborg (arbete på plats, ej distans)
Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 31 december 2026
Omfattning: Heltid 100%
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag eller senast 26 jan - urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
