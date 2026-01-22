Semestervikarier till Svensk Plaståtervinning!
2026-01-22
Svensk Plaståtervinning är ett företag i tiden som ger plast nytt liv. Om och om igen. Med de stora klimatutmaningar vi har idag krävs det gemensamma insatser och all plast som inte återvinns är slöseri med våra allmänna resurser. Därför har Svensk Plaståtervinning bestämt sig för att alla plastförpackningar i vårt land ska återvinnas och bli nya plastprodukter. De arbetar även för att upplysa och uppmuntra producenter runt om i världen om att välja bästa tänkbara återvunna plast.
Svensk Plaståtervinning har byggt världens största och mest effektiva anläggning för plaståtervinning i Motala. Deras vision är att med helt automatiserad teknik sortera olika plastsorter med maximal precision och högsta kvalitet, och således säkerställa att så mycket som möjligt kan användas till nya plastprodukter.
Plast är ett fantastiskt material med unika egenskaper som gör vårt moderna samhälle möjligt på många sätt. Nu finns förutsättningarna för att ta tillvara plastens värde som återvunnen råvara, fullt ut, och det är där Svensk Plaståtervinning har sitt fokus idag tillsammans med sina medarbetare.
Nu behöver Svensk Plaståtervinning engagerade semestervikarier som vill arbeta i världens största återvinningsanläggning för plastförpackningar när deras medarbetare går på välförtjänt semester. Arbetsuppgifter
Som semestervikarie hos Svensk Plaståtervinning har du en viktig funktion för verksamheten genom att säkerställa att sorteringen av plastförpackningar löper på som den ska. I rollen ingår det truckkörning med motviktstruck, lastning och lossning från lastbilar, stapling av balar på lager samt arbete ute i den helautomatiska sorteringen med enklare underhåll och städning av sorteringsanläggningen.
Som semestervikarie på Svensk Plaståtervinning kommer du att arbeta två- skift under anläggningens semesterperiod, som sträcker sig från början på juni till slutet av augusti.Profil
Vi söker dig som kan arbeta hela semesterperioden på Svensk Plaståtervinning, och som uppfyller följande kvalifikationer:
• Giltigt truckkort med behörigheten B1. Alternativt att du är villig att själv ta truckkort med behörighet B1 inför start.
• Tekniskt intresse
• Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
• Förarkort på lastbil, skylift eller hjullastarlicens
• Tidigare erfarenhet av industriarbete och maskinvana
• Truckvana samt erfarenhet av underhåll av truckar
• Erfarenhet av enklare arbetsuppgifter i MPS/MRP system
Svensk Plaståtervinning värdesätter dina personliga egenskaper högt. Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett säkerhetstänk som genomsyrar ditt arbetssätt. Svensk Plaståtervinning har en företagskultur där medarbetarna tar ett stort eget ansvar och tar hand om varandra, med en tydlig gemenskap.
Förutom en god gemenskap och bra kollegor får du även bra lön som semestervikarie hos Svensk Plaståtervinning.
Ansökningsförfarande
Vi bearbetar urvalet löpande, så vänta inte med att ansöka! Vi kommer att återkoppla till dig via mail inom 14 dagar från mottagen ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida skill.se, men vid frågor går det bra att kontakta ansvariga rekryterare Rasmus Bank på rasmus.bank@skill.se
eller Sofia Carling på sofia.carling@skill.se
.
Rekryteringsprocessen inkluderar telefonavstämning, intervju med Skill, referenstagning och bakgrundskontroll på slutkandidater samt gruppintervju på Svensk Plaståtervinning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7047619-1801894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Stora Torget (visa karta
)
591 30 MOTALA Kontakt
Rasmus Bank rasmus.bank@skill.se 0700818393 Jobbnummer
9698134