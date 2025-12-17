Semestervikarier till äldreomsorgen
2025-12-17
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du tjänar pengar och gör skillnad varje dag? Då är det här jobbet för dig! Vi söker sommarvikarier till hemtjänsten och våra särskilda boenden. Hos oss får du chansen att arbeta med människor, lära dig massor och bli en del av ett härligt gäng som har roligt tillsammans på jobbet. Vi lovar dig en varierande sommar som ger mycket erfarenhet till framtiden.
Hemtjänsten utgår ifrån lokaler i centrala innerstaden i Sölvesborg och i Mjällby. I hemtjänsten åker du hem till personer som bor kvar i sina egna hem, men som behöver hjälp i vardagen. Du träffar många olika människor under dagen och rör dig mellan flera hushåll, vilket gör jobbet varierande och socialt.
Sölvesborgs kommun har tre särskilda boenden, två i centrala Sölvesborg och ett i Mjällby. På särskilt boende arbetar du på plats med äldre som bor på boendet och behöver mer kontinuerligt stöd. Här får du möjlighet att bygga relationer med de boende eftersom du är på samma plats hela dagen.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad, måltider, städning, aktiviteter, promenader och inköp. Du är med och skapar trygghet och gemenskap samt bidrar till en meningsfull vardag för alla du möter. Våra verksamheter genomsyras av individens behov i centrum. Ingen dag är den andra lik och du går hem med känslan av att du gjort något riktigt bra som gör skillnad för personer varje dag.
För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag erbjuder vi dig introduktion och gör vårt bästa för att ta väl hand om dig! Du får även utbildning i läkemedelshantering, lyftteknik och ergonomi.
Behovet av semestervikarier är främst under vecka 2532. Vi ser helst att du kan arbeta under hela sommarperioden men behov kan finnas både före och efter denna period. Vi söker dig som vill gå på schema (månadsanställning) men också dig som vill kunna hoppa in med kort varsel (timanställning).
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och/eller natt.
Hos oss kan sommaren bli mer än ett jobb, den kan bli början på din karriär inom vård och omsorg, med möjlighet till fortsatt arbete som timvikarie.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel, strukturerad och har brukarens behov i fokus. Du gillar att ta egna initiativ och bidrar med positiv energi. Vidare trivs du med att samarbeta och samverkar gärna med kollegor samt andra professioner som exempelvis sjuksköterskor och rehabpersonal för att ge brukarna bästa möjliga stöd och omsorg. Det är viktigt att du har ett gott och respektfullt bemötande både gentemot brukare, anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person, din vilja att lära dig och ditt engagemang är viktigare än erfarenhet. Har du utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg är det meriterande, men det är inget krav.
Vi söker dig som har fyllt 18 år, men välkomnar även yngre sökande från 17 år. Även pensionärer som vill dela med sig av sin kunskap och arbetsglädje är varmt välkomna att söka.
Dokumentation och kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet och du behöver därför ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Saknas godkänt betyg i svenska på gymnasienivå används språktest för att säkerställa kompetensen, rekryterande chef kan göra en bedömning att språktest ska användas även om det finns godkänt betyg.
För att arbeta inom hemtjänsten behöver du kunna cykla eller ha B-körkort för manuell växellåda. Du behöver också vara van vid att använda mobiltelefon, eftersom både dokumentation och körschema hanteras digitalt.
ÖVRIGT
Ansök snarast då tillsättning sker löpande.
Månads-/timlön enligt avtal gäller.
Innan anställning kan erbjudas krävs att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av dig som sökande via polisens e-tjänst "Kontrollera egna uppgifter". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "147/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef lön och bemanning
Emelie Svensson 0456-81 60 90 Jobbnummer
9648399