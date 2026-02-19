Semestervikarier sommaren 2026 sökes till Logistikservice söder
Är du engagerad, noggrann och brinner för att ge service? Vill du vara del av en god gemenskap i ett team där alla bidrar med sin kunskap? I så fall är du kanske den vi letar efter! Logistikservice i Halmstad söker nya medarbetare till sommaren 2026!
Om arbetet
På logistikservice tar vi hand om all logistik inom Region Halland.
Bland annat ansvarar vi för eget centrallager, post, yttre och inre transporter inom hela Regionen. Verksamheten är komplex och är en viktig verksamhet där vi hela tiden tittar på nya möjligheter att utveckla effektivitet och kvalitet.
Intern logistikservice innebär att personalen ansvarar för olika former av transportuppdrag på sjukhuset. Transportörerna samarbetar nära vårdpersonalen för att göra patientflödet så smidigt som möjligt och bidra till hög kvalitet på avdelningen. Arbetsuppgifterna för personalen innefattar till största delen olika former av transportuppdrag med hjälp av ett dragfordon och vagnar. Uppdragen innebär mycket samarbete, både inom arbetsgruppen och med vårdpersonalen. Arbetet innebär också kontakt med patienter och anhöriga, där medarbetarna stärker patientens upplevelse av kvalitet. Arbetsuppgifterna innefattar även möbelflyttar mellan avdelningar och möteslokaler.
Med intern logistikservice stödjer vi vårdenheterna med olika arbetsuppgifter som ger nytta och värde för vårdpersonalen, så att de kan fokusera på sina patienter och omvårdnaden av dessa. Med intern logistikservice arbetar vi individuellt och erbjuder medarbetarna ett både flexibelt och omväxlande arbetsinnehåll. Vi som arbetsgivare har förväntan på dig som medarbetare, att du har rätt kompetens och förmåga att prestera inom vårdnära service.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Du är en positiv person som är engagerad och bidrar med en god kamratanda för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Du tar ansvar för ditt arbete och förstår att du är en del av en viktig helhet. I ditt arbete kan du komma att ha kontakt med patienter, anhöriga och vårdpersonal, därför är det viktigt att du är social, utåtriktad och har lätt för att kommunicera. Vi ser också att du har förmåga att vara flexibel och kan prioritera mellan arbetsuppgifter då det behövs. Då tunga lyft förekommer kräver tjänsten god fysik.
Om du blir aktuell för sommarjobb hos oss måste du ha fyllt 18 år innan semestervikariatet börjar. För att kunna arbeta hos oss måste du ha truckkort, körkort B är meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat i liknande organisation med logistik, lager och godstransporter, men det är inget krav. God förmåga att hantera olika datorsystem är meriterande.
Av säkerhetsskäl måste du kunna förstå skriftliga instruktioner och kunna kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners, därför krävs mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar tas endast emot via ansökningsformuläret, ansökningar via mail eller telefon kommer inte att tas med i urvalsprocessen.
Vi planerar att göra urval och intervjuer under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Vi tillämpar en elektronisk rekryteringsprocess där kommunikation och information kommer att ske via e-post.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-digÖvrig information
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
