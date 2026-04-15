Semestervikarier sökes till Fogdhyttans Behandlingshem
2026-04-15
Vill du göra skillnad i sommar - och samtidigt få värdefull erfarenhet?
Fogdhyttan är ett vård- och behandlingshem beläget i en lugn och naturskön miljö strax utanför Filipstad. Här bedriver vi kvalificerad behandling för vuxna kvinnor och män med missbruks- och beroendeproblematik. Nu söker vi engagerade semestervikarier till sommaren 2026, med möjlighet till arbete dag, kväll och natt. Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Fogdhyttan är en del av Stockrosen Vård och Omsorg AB, en koncern som bedriver evidensbaserad och individanpassad vård inom missbruksvård, psykiatri och samsjuklighet. Inom Stockrosenkoncernen erbjuds en sammanhållen vårdkedja där behandlingen alltid utgår från individens behov. Arbetet vilar på Stockrosenmodellen, med KBT som grund och med stor vikt vid struktur, professionellt bemötande och kvalitet i varje insats. Om tjänsten
Som semestervikarie hos oss blir du en viktig del av det dagliga arbetet runt våra klienter. Arbetet är omväxlande, meningsfullt och stundtals krävande, och du arbetar alltid med stöd av tydliga rutiner och erfarna kollegor.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Omvårdnads- och stödinsatser i klienternas vardag
Stödjande samtal och motivationsarbete
Medicinhantering efter delegering
Dokumentation enligt gällande rutiner och lagstiftning
Arbeta i nära samarbete med kollegor, uppdragsgivare i andra professioner för att säkerställa att klienterna får rätt stöd och hjälp.
Planera och genomföra aktiviteter för klienterna.
Övrigt förekommande praktiska arbetsuppgifter som t.ex. städ, körningar, stöd i klienternas vardagliga sysslor m.m.
Vi söker vikarier som kan arbeta sammanhängande perioder under sommaren. Möjlighet till nattarbete är meriterande.
På Fogdhyttan är vi ett team som hjälps åt med det som krävs för att skapa en trygg och välfungerande vardag för både klienter och kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Du är en person som bidrar till stabilitet, struktur och ett respektfullt bemötande. Kvalifikationer
Minst gymnasial utbildning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana och intresse för dokumentation
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Meriterande:
Utbildning eller erfarenhet som behandlingspedagog, behandlingsassistent, undersköterska, skötare eller liknande
Erfarenhet från missbruksvård, psykiatri, HVB, kriminalvård eller liknande verksamheter
Utbildning i exempelvis MI, KBT, Återfallsprevention eller CRA
Erfarenhet av nattarbete Dina personliga egenskaper
Du är lugn, stabil och professionell i ditt bemötande. Du kan arbeta självständigt men också fungera väl i team, är flexibel och har förmåga att möta människor med tydlighet, empati och respekt.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt sommararbete där du gör verklig skillnad
Arbete i ett engagerat och erfaret arbetslag
Introduktion och kontinuerligt stöd i arbetet
Kollektivavtal inom vård, behandling och omsorg
Individuell lönesättning
Möjlighet till fortsatt timanställning efter sommaren
Utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister, samt kontroll av egna uppgifter uppvisas vid en eventuell anställning.
Sista dag att ansöka är 10/5 -2025
Dina ansökningshandlingar ska innehålla ett uppdaterat CV och ett personligt brev.
Anställning
Tjänstgöringsgrad: Enl. överenskommelse
Anställningsform: Vikariat
Schema: Oregelbundet dag/kväll & helg 37 tim vecka alt natt
Lön: Timlön med individuell lönesättning
Kollektivavtal: Behandling, vård och omsorg -Kommunal och Vision
Har du frågor gällande tjänsten, ta kontakt med kontaktpersonen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB
(org.nr 556838-2484), https://www.stockrosen.com
682 91 FILIPSTAD
