Semestervikarier Äldreförvaltningen 2026
2025-12-08
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
ommarjobb som gör skillnad - Äldreomsorgen i Karlskrona söker dig!
Karlskrona kommun söker nu semestervikarier till äldreomsorgen. Här får du chansen att utvecklas, skapa värdefulla erfarenheter och bidra till våra seniorers välmående.
Vad erbjuder vi?
• Trygghet: vi är en trygg arbetsgivare med trygga anställningsvillkor
• Kunskap: hos oss får du introduktion och interna utbildningar som hjälper dig att hitta din potential som medarbetare och person
• Utveckling och karriärmöjligheter: vi är en stor arbetsgivare med stora möjligheter för vidareutveckling och karriär inom organisationen
• Gemenskap: arbeta i team och skapa nya kontakter samt ha det kul på jobbet
• Variation: varje dag är unik med varierande arbetsuppgifter. Jobbet känns aldrig tråkigt hos oss
Vad innebär jobbet?
Som semestervikarie inom äldreomsorgen hjälper du våra seniorer med allt från personlig omvårdnad till sociala aktiviteter. Du kan jobba på våra omvårdnadsboenden, i hemtjänsten eller på vår dagverksamhet. Här är några av de områden du kan arbeta inom:
•
Hemtjänst och särskilt boende: Ge omsorg och stöd till våra äldre.
•
Nattpatrullen: Säkerställ att våra äldre får den vård de behöver under natten.
•
Rosengårdens korttidsverksamhet: Arbeta med fysisk och psykisk rehabilitering.
•
Palliativa avdelningen: Ge vård i livets slutskede och stöd till anhöriga.
•
Växelvården: Avlasta anhöriga.
•
Trygg hemgång: Hjälp äldre att känna sig trygga efter en sjukhusvistelse.
•
Tvättbiträde: Ge tvättservice till äldre och personer med funktionsvariationer.
•
Dagverksamhet: Skapa aktiviteter och sociala sammanhang för personer med kognitiva sjukdomar.
Vad söker vi hos dig?
• Ett genuint intresse för att hjälpa människor.
• God samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
• Datorvana
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Körkort och cykelvana kan krävas för vissa tjänster.
• Du bör ha fyllt 18 år för att kunna utföra uppgifter som ingår i de flesta tjänster
Meriterande:
• Utbildning inom omvårdnad
• Erfarenhet av liknande arbete.
När behöver vi dig?
Behovet av vår service finns hela tiden - både dag, kväll, natt och helg beroende vilken tjänst du erbjuds. Vi erbjuder heltid eller deltid enligt överenskommelsen. Besvara frågor i ansökan och fyll i dina förutsättningar.
Ansök nu!
Gör din sommar meningsfull och ansök till Karlskrona kommuns äldreomsorg. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra seniorer!
Var extra uppmärksam - bekräftelse på din ansökan samt inbjudningar till eventuella intervjuer kan hamna i skräplådan i din e-mail.
Vill du veta mer följ länken nedan: Jobba med äldre - Karlskrona.se (https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/jobba-med-aldre2/)
Information om rekryteringen
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
(https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju) Ersättning
