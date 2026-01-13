Semestervikarier - fysioterapeutstuderande
2026-01-13
Sjukgymnastikmottagningen, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2026-01-13Om företaget
Nyköpings lasarett ligger bra till i Nyköping med både närhet till E4 och med endast 10 minuters promenad till resecentrum. Det finns goda pendlingsmöjligheter till både exempelvis Norrköping och Stockholm. Vi är cirka 35 medarbetare som arbetar på fysioterapin i Nyköping och vår arbetsgrupp kännetecknas av ett gott socialt klimat och god spridning på både erfarenhet och kompetens! Vi vill nu ge möjlighet till dig som studerar till fysioterapeut att prova på ditt nya yrke. Välkommen att jobba med ett gäng som älskar sitt jobb och har kul på jobbet! Arbetsuppgifter
Som rehabassistent arbetar du på uppdrag av- och tillsammans med fysioterapeut på slutenvårdsavdelning samt med kringuppgifter på arbetsplatsen.
Ditt arbete innebär bland annat anamnestagning, att utföra och/eller instruera träningsprogram, utföra träning/behandling enligt ordination samt bistå vid bedömningar, uppföljningar och utprovning av hjälpmedel. Du får prova på ditt nya yrke och skaffa dig värdefulla erfarenheter innan du avslutar din utbildning, i en arbetsgrupp med många erfarna kollegor. Det finns möjlighet för dig att se och prova på flera olika verksamhetsområden under ditt vikariat. Vi lägger stor vikt vid introduktion och handledning för att skapa goda förutsättningar för dig i ditt blivande yrke.
Din kompetens
Du ska vara under pågående utbildning till legitimerad fysioterapeut och avslutad och godkänd T4 på Fysioterapeutprogrammet. Du ska ha en god samarbetsförmåga då vi jobbar i team samt ha lätt att ställa om vid nya förutsättningar under dagen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariat under sommaren 2026 med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Tf Enhetschef Fysioterapin i Nyköping Hanna Warensjö-Sommar, 076-721 85 96.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Fysioterapin Nyköpings lasarett!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
