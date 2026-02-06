Semestervikarie till Scan Kristianstad 2026
Scan Sverige AB / Slaktarjobb / Kristianstad Visa alla slaktarjobb i Kristianstad
2026-02-06
Är du intresserad av att arbeta på Scan i sommar?
Vi söker nu engagerade och ansvarsfulla medarbetare till våra lediga sommarjobb på Scan i Kristianstad. Vi erbjuder arbetsuppgifter inom chark, packning, styckning, slakt och logistik. Ett sommarjobb hos oss ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper och erfarenheter i en inkluderande och dynamisk arbetsmiljö.
Vi söker dig som har fyllt 18 år och som trivs med ett fysiskt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi värdesätter att du är noggrann, pålitlig och har en positiv attityd. Vana av industri- eller livsmedelsarbete är meriterande men inget krav då vi erbjuder intern utbildning till alla medarbetare.
Vad vi erbjuder dig
Våra flesta sommarjobb erbjuds mellan vecka 24-32 och är på heltid måndag-fredag.
Som semestervikarie hos oss får du möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter och bli en del av ett team som jobbar mot ett gemensamt mål. Under din anställning kommer du även att erbjudas:
• Rabatterade priser i vår populära personalbutik
• Eventuell möjlighet till extrajobb efter avslutad anställning
• Friskvårdsbidrag
Scan Sverige värnar om en god arbetsmiljö varför hälsokontroller och slumpmässiga alkohol- och drogtester förekommer både inför och under pågående anställning.
Låter det intressant?
Vänligen skicka in din ansökan senast den 31 maj. I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval så skicka in din ansökan redan nu. Alla slutkandidater genomgår en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag. Tillsammans med våra 1 900 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons, Lindvalls och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
