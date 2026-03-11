Semestervikarie Lokalvård Borlänge
2026-03-11
Vi är ett ledande företag i städbranschen med verksamheten huvudsakligen i Dalarnas län. Företaget har idag ca 30 anställda och vi verkar i Borlänge, Avesta och Falun med tillhörande områden.
TPM Städ AB fokuserar på att ta ett helhetsansvar vad det gäller städ och serviceuppdrag hos våra kunder. Detta gör att kunden kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.
OBS endast ansökningar via mail ej telefon
• självgående och kunna ta egna initiativ
• Städvana är ett krav - minst 1 års erfarenhet
• B-körkort och egen bil
• Behärskar svenska språket i både tal och skrift.
• Erfarenhet av hemstäd är en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: jobb@tpmstad.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Semestervikarie Borlänge". Arbetsgivare Tpm Städ AB
(org.nr 556561-6140), http://www.tpmstad.nu
784 52 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
