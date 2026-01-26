Semestervikarie Check-in medarbetare
2026-01-26
Är du en serviceinriktad person som brinner för att ge det där lilla extra? Som medarbetare i Check-in, är du en viktig del av gästens första intryck. Du är ansiktet utåt för Stena Line och försäkrar att alla får en fantastisk start på sin resa hos oss. Här får du arbeta med gästservice på flera olika sätt, där du har som uppdrag att få varje gäst att känna sig välkommen. Låter detta som något för dig, välkommen med din ansökan!
Några ansvarsområden:
- Check-in administration utav ankommande passagerare
- Check-in utav ankommande frakt/lastbilsfordon/chaufförer
- Administrera insläpp för lämning/hämtning av lösa trailers
- Administrera omlastningar
- Bokningshantering
- Kommunikation med fartyg/stuveri/kunder
- Agentstöd till fartyg
- Allmän kommunikation via telefon/email
Vad vi kan erbjuda dig
Vi söker nu två eller tre nya säsongsanställda medarbetare till vår Check-in verksamhet i Norviks hamn, tillsammans med vårt ordinarie team kommer ni att ha ett roligt och varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik.
Vem är du?
Hos oss på Stena Line är din personlighet lika viktig som din kompetens. Vi tror att du brinner för kundservice och att få varje gäst att känna sig välkommen. Du är vänlig, tillgänglig och har lätt för att skapa kontakt med andra människor. Att ta ansvar för dina arbetsuppgifter är självklart för dig och du har lätt för att lära dig nya saker. Ditt arbetssätt är noggrant och du bidrar till ett gott teamsamarbete, samtidigt som du har ett eget driv och för verksamheten framåt. Som person är du mogen och trygg, lockas av utmaningar och vill alltid leverera fantastisk service till våra gäster.
Dina måsten:
- Har minst gymnasieexamen
- Är minst 20 år
- Har minst ett års sammanlagd arbetslivserfarenhet från serviceyrke, logistik, transport
- Har goda muntliga skriftliga kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande:
- Ytterligare språkkunskaper
• Det är en fördel om du har bil, hamnen ligger 4,5km från Nynäshamn centrum
Intresserad?
Tjänsterna är på ca 50% från mitten av juni till slutet augusti, med placering i Norviks hamn. Upplärning börjar från april. Arbetet innebär skiftgång och fördelas på veckans alla dagar. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, men dock senast 15e mars 2026. Vi kommer att ha ett löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Vi har kollektivavtal med bland annat Unionen, som du kan kontakta för mer information.
Om du har några frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Baiba Buluka, Port manager, på baiba.buluka@stenaline.com
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 6100 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
