Semestervikariat/timanställning till Boendestödet IFO
2026-01-27
Brinner du för att möta människor i social utsatthet och vill göra verklig skillnad i deras vardag? Vi söker nu boendestödjare för semestervikariat och timanställning till Boendestödet IFO.
Som boendestödjare möter du personer med psykisk ohälsa samt skadligt bruk och beroende, och arbetar för att stärka deras självständighet, delaktighet och livskvalitet. Arbetet sker i den enskildes ordinära boende eller ute i samhället och bygger på relation, motivation och respekt för individens egna förutsättningar.
Din roll
I rollen som boendestödjare ger du ett praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd som alltid utgår från den enskildes behov, resurser och förutsättningar. Arbetet präglas av hög grad av delaktighet - du gör saker tillsammans med, inte åt, den person som tar emot stödet.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
stödja den enskilde i att planera och genomföra vardagssysslor
arbeta motiverande för att skapa och bibehålla struktur, rutiner och god dygnsrytm
ge stöd i kontakter med vård och myndigheter
följa med på aktiviteter och bidra till att bryta social isolering
hantera och dela ut mediciner som en del av det dagliga arbetet
dokumentera enligt gällande rutiner
Du arbetar ofta självständigt i mötet med den enskilde, men ingår i en arbetsgrupp där samarbete, erfarenhetsutbyte och stöd kollegor emellan är en självklar del av vardagen. I arbetet ingår även att samverka med socialsekreterare och andra aktörer.
I mötet med målgruppen är du lugn, tålmodig och tydlig, med förmåga att sätta gränser och skapa trygghet.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- Du har fyllt 18 år
- B-körkort
- Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
- Du har datavana och vana att använda smartphone i arbetet.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av:
- utbildning inom socialt arbete, exempelvis som socialpedagog, behandlingspedagog, stödassistent eller annan relevant utbildning (gärna yrkeshögskola)
- erfarenhet av att arbeta med personer i social utsatthet, psykisk ohälsa och/eller skadligt bruk och beroende
- motiverande samtal (MI)
- psykiatri och/eller NPF
- lågaffektivt bemötande
Som person är du ansvarsfull, flexibel och trygg i att delvis arbeta självständigt. Du har ett genuint intresse för socialt arbete och en förmåga att möta människor med respekt, engagemang och professionalism.
Din framtida arbetsplats
Boendestödet IFO består av sex boendestödjare som arbetar nära socialsekreterare i ett tvärprofessionellt samarbete. Det som utmärker vår arbetsplats är ett mycket gott arbetsklimat, där vi stöttar varandra, delar kunskap och hjälps åt i vardagen. Här blir du en del av ett engagerat team med hög kompetens och ett gemensamt fokus: att skapa bästa möjliga stöd för dem vi är till för.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.
Vid eventuell intervju behöver du kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister som heter "utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Du behöver även kunna visa upp pass/ giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor social välfärd, Individ- och familjeomsorgen, Vuxensektionen
Catharina Ask 31848
9707994