Semestervikariat Centralvaktsoperatör SiS Johannisberg Kalix
Statens institutionsstyrelse / Säkerhetsjobb / Kalix Visa alla säkerhetsjobb i Kalix
2026-02-19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården). Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som Centralvaktsoperatör på SiS Johannisberg i Kalix!
SiS ungdomshem Johannisberg är en institution i högsta säkerhetsklass vackert belägen bredvid Kalixälven intill det lugna bostadsområdet Grytnäs. Institutionen är i ett utvecklings- och expansionsläge där ett arbete med ökad bemanning och säkerhet pågår. Vår målgrupp i Kalix är pojkar 16 - 21 år placerade enligt Lagen om sluten ungdomsvård och Lagen om vård av unga. Allt abete genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet. Alla nyanställda medarbetare erbjuds en gedigen introduktion med handledning och vidareutbildning inom områden som säkerhet, otillåten påverkan, konflikthantering, hjärt och lungräddning med mera.
Som operatör i centralvakten har du en viktig roll i institutionens operativa säkerhetsarbete. Du arbetar med hantering av institutionens övergripande larmsystem och fjärrstyr dörrar/portar för medarbetare. Du tar emot besökare via vårt inskrivningshus och säkerställer att alla besök är godkända och aviserade samt att klienttransporter tas emot på ett säkert sätt. Centralvakten har en viktig roll i vår larmhantering i samverkan med operativ ledare. Kommunikation sker via de tekniska systemen med skrivna meddelanden, telefon, kommunikationsradio och funktionskontroll av larm. Vidare ingår i rollen att samordna utomhusvistelser och slussningar av intagna på institutionsområdet i syfte att öka tryggheten för både ungdomar och personal. I centralvakten förväntas du ha ett nära samarbete med operativ ledare och samtliga avdelningar på institutionen. Administrativt arbete i larm och datasystem ingår i rollen samt inräkning och kontroll av nycklar.
Arbetstiden är förlagd enligt rullande schema dag, kväll, natt och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra tillsammans med andra och kommunicerar på ett välformulerat och engagerat sätt i kontakten med besökare, kollegor och andra professioner på institutionen. Ditt bemötande och ditt förhållningssätt genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet. För att lyckas i rollen behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och förmåga att självständigt arbeta och ansvara för våra säkerhetssystem med tillhörande arbetsuppgifter.
Du ska även ha:
• Gymnasieexamen
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska språket
• God datorvana och grundläggande teknisk kompetens
Meriterande:
• Erfarenhet inom säkerhetsarbete, t.ex. bevakningscentral, centralvakt eller motsvarande arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Körkort B
Vänligen bifoga gymnasiebetyg till din ansökan. Betyg utfärdade i annat land ska vara översatta och validerade i Sverige via Universitet- och högskolerådet (UHR).
Anställning
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Som anställd inom staten har du enligt avtal vissa förmåner som till exempel 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder, lönetillägg vid föräldraledighet samt ett årligt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner.
Tidsbegränsat vikariat på heltid under perioden juni - augusti eller enligt överenskommelse. Möjlighet till timvikariat före och efter semesterperioden finns.
Rekrytering sker löpande, tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag!Så ansöker du
Varmt välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 26-03-12.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Fackligt ombud - SEKO
Jennie Resin jennie.resin@stat-inst.se Jobbnummer
9752111