Semestervikariat Biståndshandläggare
Ängelholms kommun, Hälsa / Administratörsjobb / Ängelholm Visa alla administratörsjobb i Ängelholm
2026-01-28
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Myndighetsenheten inom Huvuduppdrag Hälsa söker semestervikarier som kan arbeta med handläggning av ansökningar inom Socialtjänstlagen (SoL) under ordinarie handläggares semester. Huvuduppdrag Hälsa ger omsorg, stöd och service åt personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa samt äldre med behov av insatser.
På Myndighetsenheten arbetar förutom biståndshandläggare också handläggare för socialpsykiatri samt LSS- och avgiftshandläggare. Här finns även metodutvecklare, boendesamordnare samt chefsstöd. Vi vill gärna se oss som kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med, men du avgör! Vårt arbete och samarbete genomsyras av tillit och ansvarstagande, vilket vi tror skapar utveckling i vardagen.
Blir du en del av vår engagerade och kunniga arbetsplats är du med och bidrar till en bättre kvalitet för dem vi är till för!
I ditt dagliga arbete kommer du att utreda, bedöma och fatta förslag till beslut om insatser enligt SoL och Förvaltningslagen utifrån den enskildes ansökan/begäran.
Andra arbetsuppgifter är att följa upp och ompröva beviljade insatser tillsammans med den enskilde, dennes företrädare, utförare samt andra professioner som kan finnas runt brukaren.
Du ges en planerad introduktion och bredvidgång för att lära känna vår organisation och våra rutiner så mycket som möjligt innan vikariatet börjar.Kvalifikationer
Du är socionom, alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller befinner dig i slutet av din pågående utbildning. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av arbete inom den kommunala vården eller kanske till och med som biståndshandläggare. Om du har kännedom om Socialstyrelsens bedömningsinstrument "Behov i centrum" och ICF är det ännu bättre.
Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och du ska kunna motivera dina förslag till beslut på ett klart och tydligt sätt. Du är positiv och nyfiken på människor!
B-körkort krävs.
Rekryteringen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
