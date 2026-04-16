Semestervik. Undersköterska Vansbro
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vårdcentral Vansbro är en av regionens vårdcentraler. Vi har ca 6600 listade patienter. Hos oss arbetar ca 40 personer inom olika yrkeskategorier såsom fysioterapeuter, samtalsterapeut, barnmorska, medicinska sekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, distriktssköterskor, kuratorer och läkare. Vansbro VC är en glesbygdsvårdcentral. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic
Primärvården är själva navet i vården och vi ska bedriva en god och säker vård för våra invånare. Ett gott bemötande mot alla våra patienter för en god och jämlik vård, det är av största vikt på Vårdcentral Vansbro!
Välkommen till oss!
Som undersköterska hos oss får du en varierande arbetsdag.
Arbetet utgår från vårt laboratorium och består till stor del av provtagningar. Du kommer också att assistera vid undersökningar och mindre operationer. Att ta blodtryck och EKG hör också till vanliga arbetsuppgifter. Du kommer även att vara en del av teamet kring vår mer akuta verksamhet.
Städning, förråds-beställningar och påfyllning av material ingår också i arbetsuppgifterna.
Det är av största vikt att du har lätt för att samarbeta, tycker om mötet med andra människor och att arbeta med ett högt flöde av patienter.
Vi söker nu en vikarie som kan stötta upp på VårdcentralenKvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller annan relevant utbildning. Har du dessutom läst programfördjupning inom Akutsjukvård och Medicin 2? Då är det ett stort plus i kanten!
Det är också meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård eller mottagningsarbete - och känner dig trygg med nål och provrör. Stickvana uppskattas!
Som person tror vi att du är stresstålig, noggrann och trivs med att ha många bollar i luften. Du är ansvarstagande, strukturerad och har ett öga för kvalitet i allt du gör. Att samarbeta med andra och möta människor med värme och ödmjukhet är en självklarhet för dig.
Vi vill att du har:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (B-nivå)
B-körkort (då hembesök med provtagning kan förekomma)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser
Intervjuer sker fortlöpande
Varmt välkommen - vi ser fram emot att höra från dig!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:377". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Anneli Jonsson anneli.a.jonsson@regiondalarna.se 0281-498123 Jobbnummer
9858318