Sem vik Servicemedarbetare Ludvika Lasarett
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera servicetjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna, i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden som t.ex. fastighetsdrift, kost & måltid, logistik, lokalvård och tvätt. Regionservice har ca 460 medarbetare och omsätter ca 350 MSEK. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service och har känslan och förståelse för hur olika typer av människor ska bemötas.
Som servicemedarbetare inom Vårdnära Service kommer du att ingå i ett team på 4 personer. Ni kommer att arbeta tillsammans på Ludvika Lasarett med vårdpersonal på vårdavdelningarna i nära kontakt med patienter.
Sem vik Servicemedarbetare Ludvika LasarettPubliceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av serviceuppgifter omkring patienten, såsom regelmässig städning, beställning och mottagning av livsmedel, kost- och måltidshantering samt diskning. Arbetstiderna är varierande. Kvälls- och varannan helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Du är minst 18 år gammal
Lätt att uttrycka dig i svenskt tal och skrift
God datorvana
Erfarenhet från serviceyrken såsom hotell- och restaurang, turism, vård- och omsorg eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Meriterande:
Gymnasieutbildning inom exempelvis hotell- och restaurang, turism, vård- och omsorg eller det som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
SRY- eller PRYL-utbildning
Erfarenhet av att köra skurmaskin
B-körkort ManuellDina personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad, ansvarsfull och lyhörd. Att vara delaktig och intresserad av att forma ditt eget och gruppens arbete ser du som en självklarhet. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete där nöjda patienter och kunder är i fokus. Samarbete och bra relationer med dina kollegor är viktigt för dig i din vardag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RsD:2026:027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Charina Hultberg
9827058