Sektorchef öppenvården
2026-04-24
Vill du vara med och leda vår socialtjänst till att bli mer tillgänglig, förebyggande och innovationsdriven? Välkommen till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersunds kommun!
Vi har påbörjat en spännande resa för att göra våra tjänster och insatser mer tillgängliga för alla invånare i Östersund. Med införandet av den nya socialtjänstlagen som en av våra drivkrafter, arbetar vi aktivt för att skapa en bättre och mer inkluderande framtid.
Vi tror starkt på samskapande genom att arbeta tillsammans med både invånare och medarbetare i vårt utvecklingsarbete. För att lyckas måste vi våga utmana invanda arbetssätt och främja innovativa lösningar. Tillsammans kan vi bidra till ett bättre Östersund. Det är viktigt. På riktigt.
För att stödja detta långsiktiga arbete har Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutat om en strategisk plan som fokuserar på att öka tillgängligheten av våra tjänster och insatser. Vi har identifierat tre viktiga förflyttningar för att uppnå detta mål:
Vi behöver gå:
Från organisationsstyrd till behovsstyrd verksamhet - Vi sätter invånarnas behov i centrum.
Från expert till medskapare - Vi arbetar tillsammans med invånarna för att skapa lösningar.
Från bromskloss till rörelse - Vi tar bort hinder och skapar dynamik och rörelse framåt.
För att dessa förflyttningar ska bli framgångsrika är transparens och delaktighet avgörande. Medarbetare, invånare och chefer inkluderas i arbetet med vår förändringsresa.
Ditt nya jobb
Vi söker nu en sektorchef till sektor öppenvård som vill vara med och leda i vår förändringsresa till en mer tillgänglig socialtjänst. Som sektorchef leder du tillsammans med dina sex enhetschefer sektor öppenvård som består av 14 olika verksamheter, alla med syfte att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till invånare i Östersunds kommun.
Vanliga arbetsuppgifter
I ditt arbete som sektorchef hos oss har du en nyckelroll i förändringsarbetet och tar helhetsansvaret för verksamhetens resultat, personal och arbetsmiljö. Du blir en viktig del av förvaltningens ledningsgrupp som genomsyras av engagemang, nytänkande, dialog och mod. Du får möjlighet att leda en engagerad ledningsgrupp bestående av sex enhetschefer, en verksamhetsutvecklare och ett sektorsövergripande chefsstöd. Tillsammans leder ni 14 verksamheter med cirka 120 drivna medarbetare.
Du deltar och är aktiv i olika styrgrupper, vilket ger dig stora möjligheter att påverka och forma framtidens verksamhet. Du leder och skapar förutsättningar för sektorn mot gemensamma mål, med fokus på att skapa en samskapande och nytänkande arbetsmiljö.
Förutom det viktiga interna arbetet kommer du också att ha betydande externa kontakter, exempelvis med Region Jämtland Härjedalen och Polisen, vilket ger dig en bred plattform för att skapa och upprätthålla värdefulla samarbeten.
Din kompetens
Krav
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt inom socialt arbete, offentlig förvaltning eller liknande.
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som chef och det är en fördel om du har varit chef över chefer.
Meriterande
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbete i en offentlig verksamhet.
Du har erfarenhet av implementering av nya arbetssätt och metoder.
Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetare och andra intressenter.
Du har god kännedom om socialtjänstens regelverk och verksamhetsområden.
Du har stark kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta transparent och inkluderande.
Vi söker dig som har följande egenskaper:
Ledarskap och Auktoritet
Du är trygg i ditt ledarskap med naturlig auktoritet för att stödja och leda andra chefer. Du kan förmedla tilltro och förväntningar istället för krav på prestation.
Strategisk och Strukturerad
Du har en förmåga att driva strategiska frågor och kan strukturera och navigera nyskapande arbetssätt. Du kan leda en förändringsprocess från idé till genomförande.
Samskapande och Kommunikativ
Du kan arbeta samskapande med medarbetare och invånare. Du kommunicera tydligt och visualiserar både stora och små sammanhang. Du är lyhörd inför både verksamheternas och medarbetarnas behov och har en värdegrund med ett tydligt invånarfokus.
Innovativ och Modig
Du kan balansera innovation och nytänkande med pågående processer och förändringsarbeten. Du har mod att sluta med ineffektiva aktiviteter och arbetssätt som inte skapar värde för invånarna. Likaså har du mod att våga tillåta misstag som en del av lärande.
Nyfiken och Reflekterande
Du är nyfiken och kan reflektera över och problematisera komplexa frågor som du tillsammans med dina kollegor kan skapa en struktur som främjar lösningar. Du kan bidra med nya perspektiv samtidigt som du kan lyssna in andras perspektiv.
Aktiv och Samverkande
Du är aktiv och tar plats i olika sammanhang med en vilja att samverka och arbeta i hängrännor.
Vi ser fram emot att tillsammans med dig skapa en mer tillgänglig, inkluderande och innovativ socialtjänst för Östersunds invånare. Välkommen att vara en del av vår förändringsresa!
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Kontakt
Helene Bjärtå helene.bjarta@ostersund.se
9875246