Sektionschef till sektion Merservice
2025-09-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252084 Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en sektionschef till enheten Service.
Enhet Service erbjuder ekonomiskt effektiva servicetjänster avseende: teknisk service av fordon och maskiner, tillverkning och underhåll av smide, yrkesmässig lastbilstrafik och förmedling av maskintjänster. Enheten erbjuder även arbetsmarknadsinsatser genom verksamheter tjänstecyklar, återbyggdepå och papperskorgprojektet .
Sektionen merservice består av verksamheterna: butik, godsmottagning, småmaskinverkstad och tjänstecyklar. Butiken säljer förbrukningsmaterial som till exempel järnhandelsvaror, skyddsvaror, engångsartiklar, hygienprodukter, trädgårdsartiklar, kemprodukter, och miljögodkända drivmedel på dunk till stadens verksamheter. Vi tar även emot allt gods som kommer till kommunteknik och lagerhåller vid behov samt driver en miljöstation på området. Småmaskinsverkstad reparerar och servar kommunens grönyteskötselmaskiner. Tjänstecyklar förser stadens verksamheter med cyklar efter deras behov. Vi servar och reparerar dessa både i vår verkstad och ute på fält. I dag har vi ca 4000 tjänstecyklar uthyrda.
Som sektionschef i detta uppdrag har du personal-, budget och verksamhetsansvar. Du leder två arbetsledare som i sin tur leder yrkesarbetarna ute i driften. I din roll biträder och stödjer du arbetsledarna i deras ledarroll samt genomförandet av processer och verksamhetens ständiga utveckling.
En viktig uppgift i rollen som sektionschef blir också att aktivt verka för ett nära, tydligt och coachande ledarskap samt ett tillitsbaserat arbetssätt som genomsyrar alla delar av uppdraget, både mot medarbetare, kunder och beställare.
Sektionschefen ingår i enhetens ledningsgrupp och biträder enhetschefen vid framtagande av enhetens verksamhetsmål och tar därefter fram motsvarande nedbrutna operativa mål för den egna verksamheten. Sektionschefsgruppen ansvarar gemensamt för samordning av enhetens resurser för att säkra kvalitet till våra kunder. I rollen ingår också omvärldsbevakning för att säkra den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskolexamen motsvarande 180 hp och 3 års erfarenhet inom relevant yrkesområde, alternativt annan utbildning i kombination med 8 års erfarenhet inom relevant yrkesområde.
• Flerårig dokumenterad ledarerfarenhet (personal-, budget- och verksamhetsansvar) eller andra arbetslivserfarenheter som kan prövas som likvärdiga.
• Goda IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta med olika former av systemstöd.
• Erfarenhet av verkstad, lager, butik eller miljöarbete.
• God administrativ förmåga.
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling.
• Erfarenhet av att navigera i en stor organisation med hög komplexitet.
• Genomfört upphandlingar samt har kunskap inom lagen om offentlig upphandling.
• Tidigare erfarenhet av att leda ledare.
Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och dina ledaregenskaper. Det vi söker är en ledare som är bra på att motivera andra, med en tydlig inriktning och som inte är rädd för att fatta beslut. Du ska kunna kommunicera trovärdigt på ett rakt och tydligt sätt och samtidigt vara lyhörd för dina medarbetare och våra partners behov. För oss är det viktigt att du är en lagspelare och att samarbete sker i nära dialog. Att du planerar aktiviteter och projekt effektivt och i god tid ser vi som en förutsättning.
B-körkort för manuellt växlad bil är en förutsättning för tjänsten.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
