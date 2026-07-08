Sektionschef till enhet Bulltofta
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2026-07-08
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Ref: 20261675
Vill du vara med och bygga upp och leda en ny sektion inom hemtjänsten, där du får stöd av erfarna kollegor och välfungerande stödfunktioner? Vi söker en engagerad sektionschef som med tydlighet och helhetssyn vill utveckla verksamheten tillsammans med sitt team. Här får du en unik möjlighet att forma arbetssätt och arbetsmiljö från start – alltid med Malmöbons bästa i fokus. Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med enhetschef och övriga sektionschefer bedriver utvecklings- och förbättringsarbeten, allt för att skapa en god vård och omsorgskvalité och effektiva verksamheter utifrån våra medborgares behov.
Chefer och medarbetare i hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering arbetar tillsammans som ett team. Teamsamarbetet och samarbetet sektionschefer emellan i resursområdet är en förutsättning för att klara uppdraget. Tillsammans skapar vi en god vård och omsorg för våra brukare och patienter.
Du kommer att arbeta i ett resursområde som planerar inför en organisationsförändring i syfte att minska antalet medarbetare per chef genom att skapa ytterligare en sektion i resursområdet.
I nära samarbete med dina medarbetare vägleder du dem för att säkerställa att de har förutsättningar att klara sitt uppdrag samt att en god vård och omsorg till våra äldre upprätthålls. Du har det övergripande ansvaret för planering, utveckling, personal och arbetsmiljö.
Du leder och följer upp arbetet på sektionen utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, och du arbetar för att hålla en god ekonomi och budget i balans.
Som stöd i det dagliga arbetet har du en hemtjänstkoodinator som arbetar med bemanning och planering, professionsstöd som arbetar med kvalitetsfrågor samt specialistundersköterskor inom demens och psykiatri. Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Relevant högskoleutbildning inom socialt arbete eller vård och omsorg
Chef- eller ledarskapsutbildning
Minst tre års erfarenhet av arbete som chef inom vård och omsorg
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete som chef inom kommunal vård och omsorg
Erfarenhet av arbete som chef inom hemtjänst
Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap och som leder, motiverar och skapar engagemang för att nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, skapar delaktighet och blir en naturlig referenspunkt för andra. Du arbetar bra tillsammans med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt. Du tänker strategiskt, har ett brett perspektiv och ser sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, med god förståelse för mål och kvalitetsstandarder. Du arbetar mot uppsatta mål, fokuserar på resultat och låter mål- och resultattänkande prägla dina prioriteringar och ditt agerande.
Om arbetsplatsen
Bulltofta är en av fem hemtjänstenheter inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Just nu utökas resursområdet med en ny sektion med utgångspunkt på Södra Bulltoftavägen.
Sektionen kommer att byggas upp tillsammans med erfarna kollegor och du kommer ha tillgång till etablerade stödfunktioner såsom hemtjänstkoordinator, administrativ assistent samt professionsstöd. Verksamheten utgår från Södra Bulltoftavägen och kommer under sommaren att flytta till nya lokaler, vilket ger goda möjligheter att vara med och forma både arbetssätt och arbetsmiljö från start.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Vi utreder och bedömer också malmöbors behov av stöd och insatser. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling påhttp://www.malmo.se/jobb
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
På grund av semesterperioden kommer intervjuer att påbörjas från och med vecka 33. Vi tackar för din förståelse och ser fram emot att ta del av din ansökan.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/När
du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare Vision
Elvira Karat elvira.karat@malmo.se Jobbnummer
9997311