Sektionschef System Test & Automation Tools
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Du kommer att leda sektionen System Test & Automation Tools inom området Fighter Development Simulators där vi tillsammans utvecklar, testar och underhåller riggar och simulatorer. Vi har nära till våra slutanvändare så återkopplingsloopen blir väldigt snabb, effektiv och engagerande.
Som sektionschef har du helhetsansvar för sektionens verksamhet, vilket innebär att leda och coacha medarbetarna mot en ständigt förbättrad verksamhet, ekonomi och personal. Vardagen kommer vara väldigt varierande med stort eget inflytande och påverkansgrad. Du kommer att ingå i områdets ledningsgrupp och bli del av ett härligt gäng med olika erfarenheter där man hjälper varandra och är prestigelösa. Vi har stort fokus på kundvärde och leveranser, samtidigt så tycker vi det är viktigt att kunna varva ner över en fika eller andra roliga aktiviteter med sina trevliga kollegor.
Dina huvuduppgifter kommer att vara:
*
Etablera och forma den nya sektionen System Test & Automation Tools
*
Koordinera och samarbeta internt för att säkerställa smidiga och effektiva processer
*
Ledarskap och medarbetarutveckling: Driva teamet framåt genom tydliga riktlinjer och konkreta mål samt säkerställa att det finns rätt resurser, kompetens och verktyg för att leverera resultat.
*
Säkerställa kvalité genom förvaltning av gemensamma processer och verktyg med ständigt fokus på förbättringar återvändbarhet och hjälpsamhet.
Vi erbjuder dig
För att säkerställa att du får en bra start hos oss på Saab Aeronautics får du som chef gå ett introduktionsprogram för nya chefer på Aeronautics. Hos oss är du inte ensam - Du har stor support från stödfunktioner såsom controller och HR. Vi erbjuder dig flertalet förmåner, men framför allt:
*
Möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt.
*
En trevlig arbetsplats med engagerade kollegor.
*
Etablerat kulturellt ramverk, Leadership Framework & Employee Framework, för att stötta dig i din chefsroll som supporterande och modig ledare.Publiceringsdatum2026-03-13Profil
*
Förmåga att koordinera och samarbeta med olika team och partners
*
Har god förmåga att bygga relationer mellan olika typer av gränssnitt
*
Förmåga att balansera mellan kravställning och stöttning
*
Är strukturerad, analytisk och drivs av förbättring
*
Stark ledarskapsförmåga med förmåga att inspirera och motivera team
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av?
Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9795791