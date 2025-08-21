Sektionschef Servicesektionen
2025-08-21
Sektionschef Servicesektionen till Västernorrlands regemente
Försvarsmakten ska växa och nu behöver vi dig i vårt lag. Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättades 2022. Förbandet har verksamhet på tre orter, Sollefteå, Östersund och Härnösand, och ansvarar för att utbilda och vidmakthålla två fristående skyttebataljoner samt Militärbas Sollefteå. Här får du möjligheten att vara med om någonting unikt, den militära återetableringen i Nedre Norrland.
Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter och under tillfälliga förhållanden. Du kommer att bli en del av armén och förväntas under din inledande period vid regementet att kunna arbeta på andra platser (t.ex. vid I 19 i Boden, Östersund eller Härnösand), men din arbetsort kommer att vara Sollefteå.
Om enheten
Försörjningsavdelningen, FörsA Sollefteå, har till uppgift att tillhandahålla förnödenheter och transporter som förbanden behöver för att genomföra sin verksamhet. FörsA Sollefteå består av 28 anställda placerade i Sollefteå, Östersund och Härnösand. Vi är en del av Logistikenheten vid I 21.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillsammans med Försörjningsavdelning leda och utveckla arbetslaget
Under C FörsA planera, leda och följa upp genomförandet av förnödenhetsförsörjning vid egen sektion och ansvarsområde
Leda utveckling, vidmakthållande och avveckling av produktion och produktionsresurser inom arbetslaget.
Chef med personalansvar och arbetsmiljöansvar
Dagligen förekommande arbetsuppgifter som hör till personalhantering
Daglig kontakt med kunder samt egen personal inom egen Avdelning, LogE och Försvarsmakten i sin helhet
Tillsammans med sektionschefer inom övriga sektioner på avdelningen ansvara för den dagliga verksamheten
Medverka i övriga funktioner, nätverk och verksamhet som är en naturlig uppgift i en organisation med spridd delegation
Samt stötta med sektionens samtliga arbetsuppgifter Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
KRAV
3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
Körkort klass B manuell
Erfarenhet av chefsroll med personalansvar
Tidigare arbetslivserfarenhet av förrådstjänst/lager Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har stor servicekänsla och lätt att ta kontakt med människor samt har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Att vara chef innebär att du är en bra kulturbärare och förebild för hela organisationen. Du är inte främmande för att arbeta självständigt, är lojal, flexibel, noggrann och ordningsam som person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem SAP/ PRIO samt LIFT avseende Materiel- och förnödenhetsprocessen
Utbildning IFTEX
Utbildning BVKF
God fysisk förmåga
Kunskap om Försvarsmaktens materiel
Dokumenterad erfarenhet inom logistik/förrådshållning
Dokumenterad ledarskapsutbildning
C-Körkort
Truckkörkort minst C2
Militära förarbevis för lastbil, hjullastareÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare, 6 mån provanställning
Tjänstgöringsställe: Sollefteå, tjänstgöring på annan ort förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: 40 tim/v. I Försvarsmakten ingår 3h fysisk träning per vecka på arbetstid som en arbetsuppgift
Arbetet kan medföra visst arbete på kvällar och helger
Individuell lönesättning
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen
Med tjänsten ingår krigsplacering vid förbandet
För upplysningar om befattningen kontakta: C FörsA Sollefteå P-A Wiik 073-044 95 94
För information om rekryteringsprocessen kontakta: Rekryteringskoordinator Magnus Pålsson nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O: 08-440 83 30
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Försvarsförbundet: 08-402 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9469941